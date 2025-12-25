Известны и другие факты из биографии назначенного чиновника. Он закончил ВолГУ, работал затем в структуре вуза по направлению молодежная политика, был затем помощником ректора, после чего перешел на работу в администрацию региона. В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области руководил отделом воспитания, поддержки детских и молодежных объединений управления молодежной политики.

Напомним, ранее комитет молодежной политики возглавляла Ирина Муравьева. Недавно она была назначена председателем комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.