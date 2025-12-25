Общество

Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питании

В начале декабря 2025 года в Волгоградской области вступил в силу долгосрочный контракт между Администрацией региона и компанией «Виво Маркет» – крупным оператором социального питания в Волгограде и Волгоградской области. Соглашение представляет собой первый в регионе масштабный инвестиционный проект между частным бизнесом и государством в сфере социального питания. Максимальная сумма договоров в рамках офсетного контракта составит 11,3 млрд рублей в течение 10 лет. Реализация проекта обеспечивается в партнерстве с ПАО Сбербанк, который ранее заключил с «Виво Маркет» соглашение о стратегическом сотрудничестве на ПМЭФ-2025.

Контракт выходит за рамки традиционных моделей закупок и предусматривает не только поставку питания, но и поэтапную модернизацию всей инфраструктуры социального питания, приведение её к современным стандартам – как на производственных мощностях исполнителя, так и в государственных учреждениях, включая пищеблоки государственных домов социального обслуживания (ранее ПНИ) Волгоградской области. «Виво Маркет» берет на себя обязательства по созданию и реконструкции производственных мощностей, внедрению новых технологий, цифровизации процессов, автоматизации логистики и формированию единой технологической базы социального питания. Минимальный объём инвестиций в реализацию намеченных целей начинается от 100 млн рублей.

– Такая модель позволяет перейти от краткосрочных контрактов с ограниченными возможностями модернизации к стратегическому планированию на десятилетний период. Это создаёт условия для формирования стабильной отрасли с прогнозируемым уровнем качества и едиными стандартами обслуживания, – отметили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

– Мы рассматриваем этот проект как ключевой шаг в системной модернизации социальной сферы региона. Сотрудничество с учетом привлечения инвестиций со стороны бизнеса позволит обновить инфраструктуру на основе современных стандартов и технологий, а долгосрочный характер контракта создаёт устойчивые условия для развития, – подчеркнули в компании «Виво Маркет».

Сотрудничество включает поэтапную, глубоко проработанную модернизацию: стартовым шагом станет комплексная диагностика пищеблоков государственных домов социального обслуживания – оценка их текущего состояния, технического оснащения и готовности к обновлению. На основе результатов аудита будет разработан детализированный план модернизации с чёткими объёмами работ, календарными графиками и перечнем современного энергоэффективного оборудования для каждого учреждения. Такой подход обеспечивает адресное использование инвестиций и позволяет проводить обновление инфраструктуры максимально эффективно и технологично.

Офсетный механизм, лежащий в основе соглашения, предполагает встречные обязательства сторон: регион обеспечивает гарантированный объём закупки услуги, а инвестор – вывод инфраструктуры на современный технологический уровень и бесперебойное оказание услуг на модернизированных мощностях. Для бюджета это означает отсутствие капитальных затрат и гарантированное улучшение состояния отрасли, включая повышение качества условий труда в обновлённых пищеблоках государственных учреждений. Для бизнеса такой формат предоставляет возможность планировать инвестиции и операционные процессы на длительный период. Для получателей услуг – это гарантия соблюдения стандартов качества и централизованное предоставление питания на более современном уровне.

– Мы можем рассматривать развитие отрасли с более долгосрочной перспективой: системно выстраивать технологические процессы, поэтапно внедрять цифровые инструменты, совершенствовать логистику. Такая модель открывает новые возможности для сферы социального питания, формирует современные форматы взаимодействия государства и бизнеса и создаёт условия для глубокого преобразования отрасли и вывода её на новый уровень, – отметили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

Пилотный характер проекта делает его прецедентом: впервые частный партнёр не только создаёт под государственные нужды производственные мощности, но и модернизирует техническую оснащённость всех пищеблоков учреждений, обеспечивая единую логично выстроенную систему социального питания на высоком уровне. Успешная реализация может стать моделью для других регионов страны и определить новый стандарт развития социального питания в России на ближайшие десятилетия.

О компании

ООО «ВИВО Маркет» – ведущий оператор социального питания, работающий в ЮФО, специализирующийся на производстве готовых блюд, организации питания в школах, больницах, домах социального обслуживания и учреждениях соцзащиты. Компания управляет одним из крупнейших в России комбинатов социального питания мощностью 66 тонн продукции в сутки, ежедневно обеспечивает питанием около 73 000 человек и реализует проекты по цифровизации и модернизации отрасли.

