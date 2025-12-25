Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в Москве





В столице, на стадионе «Салют Гераклион», прошли Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Железная Лига Гераклиона».

Турнир собрал сильнейших атлетов страны и стал одним из ключевых событий спортивного календаря в дисциплине. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 26 регионов России. На помосте сошлись как опытные атлеты, так и перспективные юниоры, представлявшие спортивные школы и сборные своих субъектов РФ. Турнир проводился сразу на двух помостах – это организационное новшество позволило оптимизировать график выступлений и уложиться в отведённые сроки.

Волгоградцы завоевали одну золотую, четыре серебряных и одну бронзовую медали. У юношей 13-17 лет самое успешное выступление у Руслана Пекова (представляет УОР). Подопечный Павла Попова завоевал золото в весовой категории 73 кг. Серебро взяли Дамир Муртазинов из Ленинска (МКУ Ленинская СШ) в категории до 55 кг и Артём Коротков («Зенит») в категории до 67 кг. Еще один зенитовец – Алексей Семёнов выиграл бронзу в категории до 61 кг.

Мужчины ограничились серебром. Его завоевали: Амир Сулейманов (УОР) в категории до 73 кг и Даниил Пупышев («Зенит») в весе до 81 кг.