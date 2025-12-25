Спорт

Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в Москве

Спорт 25.12.2025 16:13
0
25.12.2025 16:13


В столице, на стадионе «Салют Гераклион», прошли Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Железная Лига Гераклиона».

Турнир собрал сильнейших атлетов страны и стал одним из ключевых событий спортивного календаря в дисциплине. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 26 регионов России. На помосте сошлись как опытные атлеты, так и перспективные юниоры, представлявшие спортивные школы и сборные своих субъектов РФ. Турнир проводился сразу на двух помостах – это организационное новшество позволило оптимизировать график выступлений и уложиться в отведённые сроки.

Волгоградцы завоевали одну золотую, четыре серебряных и одну бронзовую медали. У юношей 13-17 лет самое успешное выступление у Руслана Пекова (представляет УОР). Подопечный Павла Попова завоевал золото в весовой категории 73 кг. Серебро взяли Дамир Муртазинов из Ленинска (МКУ Ленинская СШ) в категории до 55 кг и Артём Коротков («Зенит») в категории до 67 кг. Еще один зенитовец – Алексей Семёнов выиграл бронзу в категории до 61 кг.

Мужчины ограничились серебром. Его завоевали: Амир Сулейманов (УОР) в категории до 73 кг и Даниил Пупышев («Зенит») в весе до 81 кг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.12.2025 16:13
Спорт 25.12.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2025 10:43
Спорт 25.12.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 15:07
Спорт 24.12.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 13:19
Спорт 24.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 13:48
Спорт 23.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 08:17
Спорт 23.12.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 21:01
Спорт 22.12.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 10:55
Спорт 22.12.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2025 21:21
Спорт 21.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 19:51
Спорт 15.12.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 11:14
Спорт 15.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2025 12:05
Спорт 14.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питанииСмотреть фотографии
13:19
Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризмуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в РоссииСмотреть фотографии
12:09
Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастухаСмотреть фотографии
11:52
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый годСмотреть фотографии
11:45
«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне законаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Пытались согреться: неисправный обогреватель унес жизнь семейной пары под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Пятерых жителей Волгоградской области наградили посмертно за СВОСмотреть фотографии
11:15
Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабряСмотреть фотографии
11:04
Ребенку-инвалиду из Волгоградской области отказали в лечебном питанииСмотреть фотографии
11:00
Список налогов, которые волгоградцы должны заплатить до 29 декабряСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде водитель «Лады» сыграл в «боулинг» с двумя грузовиками и скрылсяСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 годуСмотреть фотографии
09:55
Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублейСмотреть фотографии
09:27
Александр Воробьев возглавил комитет молодежной политики Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Зимняя сказка Волгограда: рождественские скидки в термобассейне «Акватория» и открытие «Центра зимнего отдыха O₂»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошелькиСмотреть фотографии
08:10
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкоматаСмотреть фотографии
07:50
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
 