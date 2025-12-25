Происшествия

Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризму

Происшествия 25.12.2025 13:19
К трем годам в колонии общего режима приговорил жителя Волгоградской области Южный окружной военный суд по делу об оправдании терроризма. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее преступную деятельность волгоградца пресекли оперативники регионального управления ФСБ России.

– Установлено, что 38-летний мужчина, выражая поддержку действиям запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения, разместил в Интернете публикацию, содержащую оправдания террористической деятельности указанной организации, – сообщила 25 декабря официальный представитель УФСБ Виктория Ямщикова. – Кроме того, ранее мужчина размещал комментарии, выражающие побуждение к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, объединенной по национальному признаку.

Волгоградец признан виновным по двум статьям УК РФ –  по ч. 2 ст. 205.2 и  ч. 2 ст. 280 – призывы к терроризму и к экстремизму. 



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

