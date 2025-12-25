В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей Михальчев





В Волгограде ушел из жизни художник-постановщик музыкального театра Алексей Михальчев. Как сообщили на сайте театра, мужчине было всего 60 лет.

- В составе постановочных групп на высоком профессиональном и художественном уровне Алексеем Михальчёвым осуществлена постановка более 40 спектаклей различных жанров и стилей. В качестве приглашённого художника-сценографа осуществил также постановки в Ростовском государственном музыкальном театре, Воронежском государственном театре оперы и балета, Камышинском драматическом театре, - рассказали коллеги постановщика музтеатра.

Также Михальчев является лауреатом премии Волгограда в области искусства и лауреатом госпремии в сфере литературы, культуры и искусства.

Прощание и гражданская панихида состоятся в театре. О дате будет сообщено театром дополнительно.

Фото: Музтеатр