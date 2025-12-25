Полиция ищет водителя «Лады Приоры», который протаранил в Волгограде два грузовика и бетонное ограждение, а потом скрылся. В результате пострадал пассажир легковушки.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 08:55 мск напротив дома №40 по улице Моторная.

У автосервиса водитель «Лады Приоры» столкнулся с КАМАЗом, затем с бетонным ограждением и стоящим грузовиком Mercedes-Benz Actros. Водитель легковушки, судя по фото с места происшествия, бросил машину с пассажиром и убежал.

Пострадавшего в ДТП пассажира «Лады» доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





