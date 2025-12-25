Волгоградских чиновников-иноагентов лишили льготной пенсии

Волгоградская областная дума сегодня, 25 декабря, на последнем в 2025 году заседании утвердила корректировки в региональное законодательство, касающееся пенсионного обеспечения чиновников и депутатов. Законопроект касается лиц, замещающих госдолжности главы региона, а также лиц, замещающих госдолжности и должности государственной гражданской службы.
Согласно принятому закону, чиновники и депутаты лишатся дополнительных социальных гарантий в виде пенсии по выслуге лет, если их полномочия были досрочно прекращены из-за присвоения им статуса иноагентов. Изменения в региональное законодательство были внесены на основании федерального закона.
К слову, подобных прецедентов, когда действующих депутатов или чиновников признавали иноагентами, в регионе еще не было. Тем не менее, около полутора лет назад Волгоградская областная дума приняла закон, согласно которому прекращаются досрочно полномочия депутатов после присвоения им соответствующего статуса.