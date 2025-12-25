В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 году





25 декабря Волгоградская областная дума соберётся на последнее заседание в 2025 году. В преддверии новогодних каникул парламентариям предстоит основательно потрудиться, рассмотрев сразу 20 вопросов.

На повестке дня выделение участков земли для реализации инвестпроектов на льготных условиях, изменения механизма финансирования местных бюджетов для компенсации населению затрат на оплату коммунальных услуг. Также депутатам предстоит окончательно утвердить бюджет и программу регионального фонда ОМС, распланировать свою законотворческую работу на 2026 год.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены и изменениями в законы о статусе депутата, бесплатной юридической помощи, пенсионном обеспечении, муниципальной службе, гражданской обороне, капитальном ремонте и некоторые другие вопросы.