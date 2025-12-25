Происшествия

Волгоградскую школьницу остановили в шаге от перевода 4,3 млн рублей в никуда

Происшествия 25.12.2025 17:09
25.12.2025 17:09


Полицейские смогли предотвратить в Центральном районе крупное мошенничество и сберечь накопления одной волгоградской семьи в размере 4,3 миллиона рублей. Эту сумму под воздействием мошенников 16-летняя школьница тайком взяла у отца, чтобы якобы спасти его проблем с законом.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 24 декабря несовершеннолетнюю атаковали звонками неизвестные лица, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они рассказали школьнице, что ее отец переводит деньги ВСУ, поэтому, чтобы предотвратить конфискацию сбережений, их нужно перевести на «безопасный счет». 

16-летний подросток поверила этому. Она взяла сбережения отца в размере 4,3 миллиона рублей и пошла с деньгами к банкомату. В это время домой вернулись родители девочки. Они заметили пропажу денег, а так как их дочь не отвечала на звонки, то они обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли школьницу у банкомата и смогли предотвратить перевод денег на счета мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.


