Происшествия

Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафе

Происшествия 25.12.2025 14:35
25.12.2025 14:35


Сегодня, 25 декабря, пожарные расчеты прибыли по тревожному вызову на улицу Мира к зданию Нового экспериментального театра. По сообщению очевидцев, которые смогли снять происходящее на видео, на крыше театра что-то задымилось, а через некоторое время к зданию прибыли две пожарные машины.



В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в 11:56 мск на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда.

- В цокольном этаже, в кафе происходило горение масляных и жировых отложений в вентиляционном канале на площади 0,5 кв. м. Пожарные подразделения 3 ПСЧ ликвидировали горение в 12:07, - сообщили в оперативном ведомстве.

Напомним, что в цокольном этаже здания Нового экспериментального театра в Волгограде, которое является объектом культурного наследия регионального значения, расположен ресторан грузинской кухни. 

Видео: Жесть Волгограда / t.me


Комментарии
Лента новостей

16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питанииСмотреть фотографии
13:19
Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризмуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в РоссииСмотреть фотографии
12:09
Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастухаСмотреть фотографии
11:52
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый годСмотреть фотографии
11:45
«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне законаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Пытались согреться: неисправный обогреватель унес жизнь семейной пары под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Пятерых жителей Волгоградской области наградили посмертно за СВОСмотреть фотографии
11:15
Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабряСмотреть фотографии
11:04
Ребенку-инвалиду из Волгоградской области отказали в лечебном питанииСмотреть фотографии
11:00
Список налогов, которые волгоградцы должны заплатить до 29 декабряСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде водитель «Лады» сыграл в «боулинг» с двумя грузовиками и скрылсяСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 годуСмотреть фотографии
09:55
Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублейСмотреть фотографии
09:27
Александр Воробьев возглавил комитет молодежной политики Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Зимняя сказка Волгограда: рождественские скидки в термобассейне «Акватория» и открытие «Центра зимнего отдыха O₂»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошелькиСмотреть фотографии
08:10
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкоматаСмотреть фотографии
07:50
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
 