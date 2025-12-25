Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафе





Сегодня, 25 декабря, пожарные расчеты прибыли по тревожному вызову на улицу Мира к зданию Нового экспериментального театра. По сообщению очевидцев, которые смогли снять происходящее на видео, на крыше театра что-то задымилось, а через некоторое время к зданию прибыли две пожарные машины.





В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в 11:56 мск на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда.

- В цокольном этаже, в кафе происходило горение масляных и жировых отложений в вентиляционном канале на площади 0,5 кв. м. Пожарные подразделения 3 ПСЧ ликвидировали горение в 12:07, - сообщили в оперативном ведомстве.

Напомним, что в цокольном этаже здания Нового экспериментального театра в Волгограде, которое является объектом культурного наследия регионального значения, расположен ресторан грузинской кухни.

Видео: Жесть Волгограда / t.me





