Спорт

Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в Пензе

Спорт 22.12.2025 21:01
В играх шестого тура Высшей лиги «Б» группы «Центр» чемпионата России по волейболу среди женщин волгоградские волейболистки гостили в Пензе у команды «Университет-Визит», которая идет в таблице седьмой.

С одно стороны в этих играх подопечные Александра Чернова смотрелись прилично. В первой игре 12 очков набрали на блоке, но частые провальные отрезки в каждой из партий привели к довольно уверенно победе хозяек площадки – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). Очки команде принесли: Дарья Хохлова – 1, Ева Юдина – 15, Анастасия Буялова – 5, Софья Багрова – 9, Злата Кравченко – 4, Вероника Стасенко – 7, Вероника Малютина – 3, Варвара Михайлина – 1.

В повторном матче волгоградки не выглядели безнадежными. В каждой из партий они вели в счете, но всякий раз вновь проваливались и проигрывали. В итоге вторая победа волейболисток Пензы – 3:0 (25:18, 25:22, 25:18). На этот раз очки добывали: Анастасия Буялова – 5, Ева Юдина – 17, Вероника Малютина – 2, Софья Багрова – 11, Злата Кравченко – 2, Арина Никитина – 1, Варвара Михайлина – 4, Елизавета Иванова – 1.

Два поражения опустили волгоградок на последнее, 12-ое место турнирной таблицы. Следующие матчи 10 и 11 января. На своей площадке «Волжаночка-ГРАСС» примет самарскую «Искру», которая имеет в активе, как и волгоградки, 8 очков, но занимает 10-е место по дополнительным показателям.

Фото: Александр Овсиенко

