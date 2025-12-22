Спорт

Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»

Спорт 22.12.2025 10:55
0
22.12.2025 10:55


В Санкт-Петербурге завершились крупные соревнования по плаванию на «короткой воде». Сборная Волгоградской области показала впечатляющие результаты, завоевав сразу три золотые медали.

Самым ярким событием стало выступление Михаила Щербакова, победившего на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Его результат – 1:52.21 – стал новым юношеским рекордом Европы.

Днём ранее ученик Виктора Прохоренко стал бронзовым призером на 100 метрах комплексным плаванием.

Ещё одну золотую медаль команде Волгограда принесла Серафима Фокина, ставшая первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Её результат – 2:07.35. Она опередила Арину Керженеву (Республика Марий Эл) и Александру Верменич (Москва), почти на четыре секунды.

Третью золотую награду завоевал Иван Моргун, выигравший заплыв на 1500 метров вольным стилем. Он уступил немецкому рекордсмену Флориану Велльброку всего лишь около полутора секунд, его результат – 14:29.60.

Помимо золотых медалей, волгоградские спортсмены показали достойные результаты и в других дисциплинах. Полина Козякина финишировала четвёртой на дистанции 400 метров вольным стилем, продемонстрировав отличное время – 4:09.12. А затем Полина взяла бронзу на 800 метрах вольным стилем. Виктория Токарева также отличилась, заняв шестое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4:43.54.

Фото: на снимке Михаил Щербаков, предоставлен тренером спортсмена

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.12.2025 10:55
Спорт 22.12.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2025 21:21
Спорт 21.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 19:51
Спорт 15.12.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 11:14
Спорт 15.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2025 12:05
Спорт 14.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2025 11:16
Спорт 13.12.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 16:16
Спорт 12.12.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 06:03
Спорт 12.12.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.12.2025 17:23
Спорт 10.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.12.2025 11:05
Спорт 09.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2025 12:03
Спорт 08.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 20:27
Спорт 07.12.2025 20:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
Губернатор Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность на новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
10:54
Приставы опечатали молочный отдел в ТК «Титовский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Новое уголовное дело возбудили на ростовского экс-мэра ЛогвиненкоСмотреть фотографии
10:08
Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы более 14 тыс. раз пожаловались в Госжилнадзор на работу УКСмотреть фотографии
09:30
Родители – с обширными ожогами: СК расследует гибель ребенка на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
«Один в тяжелом состоянии»: облздрав сообщил о 8 пострадавших в ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с маршруткой №174Смотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Из-за утреннего ДТП с маршруткой пр. Ленина замер в пробкеСмотреть фотографии
09:05
Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой №174 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:51
Опубликованы первые фото с места жесткого ДТП с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Три трамвая в Волгограде пустили по усеченным маршрутам 22 декабряСмотреть фотографии
08:29
Маршрутка c людьми разбилась в центре Волгограда, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Магнитная буря ударит по самочувствию волгоградцев 22 декабряСмотреть фотографии
07:53
Шесть украинских БПЛА ночью сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
1 миллион потратят на украшение елки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:14
Один ребенок погиб, двое взрослых и двое детей пострадали в ночном пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Быстроходный катер пополнил парк спецтехники волгоградских спасателейСмотреть фотографии
06:23
В Урюпинске с 1 января введут 2-процентный турналогСмотреть фотографии
21:47
Картофель за 199 рублей появился в волгоградских супермаркетахСмотреть фотографии
21:21
«Выполнили тренерскую установку»: ватерполистки волгоградского «Спартака» дважды победили «Штурм-2002» Смотреть фотографии
20:40
Гидрометцентр объявил два желтых уровня опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
«Уже зарегистрированы летальные исходы»: почему волгоградские врачи согласны с идеей о запрете вейповСмотреть фотографии
19:12
Волгоградский профессор назвала особенности гонконгского гриппаСмотреть фотографии
18:33
Банки заблокируют крупные переводы волгоградцевСмотреть фотографии
17:54
В центре Волгограда меняют 5-метровый участок теплопроводаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Люди просто падают от бессилия»: чем опасны экстремальные диеты накануне Нового годаСмотреть фотографии
 