



В Санкт-Петербурге завершились крупные соревнования по плаванию на «короткой воде». Сборная Волгоградской области показала впечатляющие результаты, завоевав сразу три золотые медали.

Самым ярким событием стало выступление Михаила Щербакова, победившего на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Его результат – 1:52.21 – стал новым юношеским рекордом Европы.

Днём ранее ученик Виктора Прохоренко стал бронзовым призером на 100 метрах комплексным плаванием.

Ещё одну золотую медаль команде Волгограда принесла Серафима Фокина, ставшая первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Её результат – 2:07.35. Она опередила Арину Керженеву (Республика Марий Эл) и Александру Верменич (Москва), почти на четыре секунды.

Третью золотую награду завоевал Иван Моргун, выигравший заплыв на 1500 метров вольным стилем. Он уступил немецкому рекордсмену Флориану Велльброку всего лишь около полутора секунд, его результат – 14:29.60.

Помимо золотых медалей, волгоградские спортсмены показали достойные результаты и в других дисциплинах. Полина Козякина финишировала четвёртой на дистанции 400 метров вольным стилем, продемонстрировав отличное время – 4:09.12. А затем Полина взяла бронзу на 800 метрах вольным стилем. Виктория Токарева также отличилась, заняв шестое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4:43.54.

