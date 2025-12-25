Спорт

В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболу

25.12.2025
Сегодня, 25 декабря, в спортивном зале Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, начинаются игры второго тура чемпионата России по волейболу среди женщин Первой лиги группы «Юг».

Местная «Волжаночка-УОР-ГРАСС» принимает соперниц из Дагестана, ДНР, Анапы и Таганрога. Публикуем полное расписание матчей тура.

25 декабря

14:00 «Красные крылья-2» (Таганрог) – СШОР «Авангард» (ДНР)

16:00 «Академия ВФВ» (Анапа) – «Ураланочка» (Калмыкия)

18:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» (Волгоград) – «Альтаир» (Дагестан)

26 декабря

16:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» – «Красные крылья-2»

18:00 «Ураланочка» – «Альтаир»

27 декабря

10:00 «Альтаир» – «Красные крылья-2»

12:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» –- СШОР «Авангард»

28 декабря

10:00 «Волжаночка-ГРАСС-УОР» – «Академия ВФВ»

Фото: пресс-служба Федерации волейбола волгоградской области

