В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболу

Сегодня, 25 декабря, в спортивном зале Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, начинаются игры второго тура чемпионата России по волейболу среди женщин Первой лиги группы «Юг».
Местная «Волжаночка-УОР-ГРАСС» принимает соперниц из Дагестана, ДНР, Анапы и Таганрога. Публикуем полное расписание матчей тура.
25 декабря
14:00 «Красные крылья-2» (Таганрог) – СШОР «Авангард» (ДНР)
16:00 «Академия ВФВ» (Анапа) – «Ураланочка» (Калмыкия)
18:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» (Волгоград) – «Альтаир» (Дагестан)
26 декабря
16:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» – «Красные крылья-2»
18:00 «Ураланочка» – «Альтаир»
27 декабря
10:00 «Альтаир» – «Красные крылья-2»
12:00 «Волжаночка-УОР-ГРАСС» –- СШОР «Авангард»
28 декабря
10:00 «Волжаночка-ГРАСС-УОР» – «Академия ВФВ»
Фото: пресс-служба Федерации волейбола волгоградской области