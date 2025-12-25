«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВО

25 декабря в Волгограде на площадке Триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла заключительная в 2025 году церемония награждения бойцов специальной военной операции по защите Донбасса. Ордена и медали были вручены восьми ветеранам.

В мероприятии приняли участие председатель облкомтерполитики Михаил Битюцкий, заместитель военного комиссара Волгоградской области Фарид Хисматуллин, а также представители ветеранского сообщества региона и близкие родственники бойцов.





Стартовала церемония с внесения в зал флага России ротой почётного караула. После небольшого вступительного слова ведущий традиционно объявил минуту молчания в честь бойцов, не вернувшихся с передовой, затем началась основная часть мероприятия.





Согласно указу президента Владимира Путина ордена Мужества удостоен Василий Н.

Медаль «За отвагу» вручена Александру Н., Леониду С., Антону С.

Медаль «За храбрость II степени» вручена Дмитрию П.

Медали Суворова удостоен Илья А.

Медаль Жукова вручена Сергею Р.





Большинство из отмеченных сегодня высшими государственными наградами героев – добровольцы, у многих из которых до этого не было боевого опыта. Среди откликнувшихся на призыв Родины о помощи волгоградский риелтор Леонид С. Мужчина отправился на СВО в тайне от близких.

– На передовой я с 2024 года. У меня на тот момент своей семьи не было, а родных я решил поберечь и не стал ничего рассказывать. Конечно, со временем они всё и узнали, но так, мне кажется, было правильнее. Как такового боевого опыта у меня не было, но я служил в советской армии, а это ещё та школа жизни, – подчеркнул ветеран.





Более чем мирная и в каком-то смысле «офисная» профессия риэлтора нисколько не помешала мужчине.

- За «ленточкой» не важно, кем ты был на гражданке, там главное, что ты реально из себя представляешь как человек, товарищ, боец и чем ты можешь помочь в бою, - продолжил Леонид С.

Сразу же после подписания контракта мужчина был распределён в отдельную миномётную роту.





- Наша основная задача была – прикрывать штурмовиков. Моё подразделение побывало на самых горячих боевых направлениях: это и Красногоровка, и Курахово, и Авдеевка. Боевым крещением, пожалуй, я бы назвал первое столкновение с вражеским FPV-дроном. Это было под Красногоровкой. Мы, продвигаясь вперёд, заняли пятиэтажку. Расположились на первом этаже, в одной из комнат. Судя по всему, нас заметил оператор БПЛА. Благо он перепутал комнаты и дрон разорвался в соседнем помещении.

В феврале 2025 года волгоградец был тяжело ранен. Вновь постарался вражеский дрон.

- После взрыва я получил повреждения и пытался самостоятельно добраться до места эвакуации. Однако противник заранее заминировал территорию с помощью мин-лепестков. На один из них мне и не посчастливилось наступить. В результате я лишился ноги, - вспоминает Леонид С.

А дальше были госпитали, лечение и реабилитация. Сейчас мужчина возвращается к мирной жизни.





Ещё один волгоградец Илья А. участвовал в боях с 2022 года. Он также серьёзно пострадал от мины врага.

- Если честно, я долгое время думал над тем, чтобы уйти на фронт добровольцем. Но потом сама судьба меня к этому подтолкнула. Осенью 2022 года я попал под частичную мобилизацию. Был распределён в пехоту. Где я сражался? Да легче, пожалуй, сказать, где мы не воевали. Наше подразделение вело бои и на Луганском, и на Херсонском направлениях, а также в ДНР, - рассказал боец.

Одно из самых ярких и тревожных воспоминаний о прошедших боях у мужчины осталось после одного из сражений на передовой. Перед его подразделением стояла задача прикрыть штурмовиков. Для этого им пришлось вызвать огонь на себя.

Вскоре Илья А. был переведён в бронегруппу БМП.

- Конечно, сейчас война совсем другая. Очень многое решают беспилотники, и в этом плане БМП более лёгкая цель, нежели отдельный пехотинец. Но на самом деле на передовой всё сложнее и многое зависит от случая. Я вот, к примеру, пострадал не от дрона, а от мины. Нужно было выполнить боевое задание и пересечь определённую местность на своих двоих. В результате произошёл взрыв.

Сейчас ветеран вернулся домой к своей семье и привычной работе, связанной с железнодорожными перевозками.





Александр Н. сегодня награждён медалью «За отвагу» второй раз за несколько месяцев. Мужчина ушёл на фронт ради памяти о своих товарищах.

- Я участвовал в СВО с ноября 2022 года. До этого служил в Чечне, имел и некоторый более актуальный боевой опыт. Ушёл на фронт добровольцем, потому что не выдержал всего происходящего. В какой-то момент начались звонки, пошли тревожные новости: то одного друга похоронили, то другого. Я после этого не мог оставаться в стороне, - поделился волгоградец.

Сегодняшнюю награду мужчине вручили по представлению командования за крайний боевой выход, когда он получил серьёзные ранения.

- Километров 8-9 было до Северска. В 2024 году мы шли в очередной штурм, и мне немного не повезло. Произошёл взрыв, а осколки попали в коленку, локоть, печень, - продолжил ветеран.





До этого мужчина также был отмечен госнаградой за участие в уникальной спецоперации.

- Первую медаль «За отвагу» мне вручили несколько месяцев назад. Мы с парнями работали в районе Марьинки, я был механиком-водителем УР-77. Это специальная советская машина для разминирования, не имеющая аналогов. Она выстреливает многометровый трос, напичканный сильнейшей взрывчаткой. При контакте с заминированным участком он взрывается, заставляя детонировать все другие взрывные устройства. Однако в нашем случае стояла другая задача.

Здесь находился укреплённый пункт ВСУ, который вот уже несколько лет не могли взять штурмовые подразделения Вооружённых сил России.

- Этот укрепрайон имел особое стратегическое значение, и враг его оборонял изо всех сил. Здесь даже были установлены роботизированные пулемётные комплексы, которые автоматически расстреливали всех, кто пытался к нему подобраться. Мы же должны были отработать по вражеским блиндажам. И у нас это получилось с ювелирной точностью, - вспоминает Александр Н.

После выполнения задачи командир полка лично представил весь экипаж к госнаградам.

Сейчас Александр Н. завершает реабилитацию. В будущем он планирует вернуться в ряды вооружённых сил, работая в волгоградском военном комиссариате.

Фото: Андрей Поручаев