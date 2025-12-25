Прокуратура восстановила права ребенка-инвалида на жизненно необходимое питание. 7-летняя девочка из Руднянского района была признана нуждающейся в паллиативной помощи. Ее должны были обеспечивать лечебным питанием. Однако она не получала его по рецептам, выписанным районной больницей. Родители девочки вынуждены были потратить более 50 тысяч рублей на специализированное питание для своего ребенка, чтобы поддерживать его жизненные функции.
Прокуратура Руднянского района обратилась в суд о взыскании с облкомздрава понесенных семьей расходов. Однако Советский районный суд в исковых требованиях отказал. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.
Волгоградский областной суд разделил позицию прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции и удовлетворив заявленные исковые требования в полном объеме.
Судебный акт вступил в законную силу, а за его исполнением проследит надзорный орган.