В Волгоградской области деятелям культуры выписали премии по 500 тыс. рублей

Общество 25.12.2025 18:06
25 декабря на площадке Волгоградского ТЮЗа состоялась церемония награждения 17 деятелей культуры. Лауреаты в каждой из пяти номинаций разделят премии в размере полумиллиона рублей.

В мероприятии приняли участие замгубернатора Лариса Савина , председатель профильного комитета облдумы Светлана Сафронова, а также комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева.

В номинации «Литература» отмечен автор книги «Сталинград навсегда» Виталий Ручкин. В номинации «Музыкальное искусство» высокой оценки властей удостоены исполнители партий в опере «Евгений Онегин» Алексей Шапошников и Елена Плешакова. За «Культурно-просветительную деятельность» награждены авторы спецпроекта, посвящённого 100-летию Максима Загорулько: Борис Усик, Елена Боюлина, Ирина Лысенко, Евгения Головина, Леля Николаева.

Среди театральных деятелей поощрены артисты Волгоградского молодёжного театра. В числе лауреатов номинации «Театральное искусство»: Владимир Бондаренко, Тамара Конопатова, Вероника Куксова, Евгения Столярова, Евгения Казенова. В номинации «Народное творчество» отмечены авторы проекта «Хоперская мастерица» Ольга Жарова, Ирина Болдина, Юрий Киевский.

Кроме того, на церемонии были названы пятеро лауреатов стипендии имени А.Н. Пахмутовой, которая выплачивается молодым воспитанникам ДШИ и профильных вузов, а также 20 деятелей искусства, которые внесли ощутимый вклад в развитие соответствующей сферы региона.

Фото: Волгоградская областная дума

