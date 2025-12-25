Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и области

Дикие животные стали вновь заходить в жилые кварталы Волгограда и области. По сообщению жителей, недавно лису видели в одном из дворов на Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда. А накануне рыжая плутовка бегала около многоэтажек в пятом микрорайоне Камышина.
Умиляться этому, а тем более – подходить или подкармливать диких животных не стоит. Не исключено, что лисы уже заражены бешенством, если потеряли страх перед человеком.
Напомним, как сообщало V102.RU, несколько лет назад в поселке Горьковский Советского района Волгограда поселившаяся рядом с многоэтажками лиса напала и покусала нескольких человек. В конечном итоге она попала под машину, а экспертиза показала, что она была больна смертельным вирусом.
Подслушано Камышин VK.com