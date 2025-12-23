Спорт

Гандболисты «Каустика» в гостях уступили клубу «СГАУ-Саратов»

Спорт 23.12.2025 08:17
Накануне, 22 декабря, в Саратове состоялся матч 14-го тура мужской гандбольной Суперлиги, в котором местный СГАУ обыграл волгоградский «Каустик» – 38:36.

Напомним, именно в противостоянии с саратовским клубом «химики» одержали первую победу в текущем сезоне – в Волгограде подопечные Дмитрия Бочарникова в ФОК «Молодёжный» одолели «аграриев» в напряженной борьбе со счетом 35:34. Во второй раз в рамках чемпионата России «Каустик» в гостях сенсационно выиграл у ставропольского «ВиктОра». За счёт этих двух побед волгоградцы с четырьмя очками занимали 11-е место, а «СГАУ-Саратов» располагался на десятой позиции с шестью очками. Учитывая непростое турнирное положение, победа в матче была особенно ценна для обоих соперников в плане перспектив борьбы за выживание в элитном дивизионе.  

В начале противостояния соперники обменялись точными попаданиями – отличились Илья Рябов и Станислав Токмаков. Вскоре саратовская команда получила право на исполнение 7-метрового. Голкипер «Каустика» Никита Михайлов отразил бросок с «точки» в исполнении Артёма Пономарёва.

Затем Владислав Алексанян впервые вывел гостей вперед. А следом Даниил Кольцов дважды подряд реализовал выходы один на один  – дальние и, самое главное, точные передачи со своей половины площадки ему сделали Никита Михайлов и Станислав Токмаков соответственно. Волгоградские гандболисты оторвались на «плюс три» – 4:1. 

Саратовцы со временем все-таки догнали соперников. В целом, первая половина встречи прошла в равной борьбе  – команды поочередно выходили вперед. Только за шесть минут до перерыва заброшенный мяч в ворота хозяев, которым отметился Сергей Косенков, позволил «химикам» оторваться на «плюс два» – 16:14.

А вот концовка тайма осталась за «аграриями». Саратовский коллектив не только сравнял, но и сам добился преимущества в счёте – на последней минуте тайма отличились Игорь Сорока и Артём Пономарёв. 19:17 в пользу СГАУ к перерыву.

Вторая половина прошла в похожем сценарии – игра шла «мяч в мяч» с периодической сменой лидера. Хоть и встреча получилась в итоге результативной, гандболисты обоих коллективов не реализовали достаточно большое количество моментов.

В середине тайма «Каустик» снова оторвался на «плюс два» – точным броском с правого края отметился Владислав Глущенко. При счете 26:28 наставник саратовского коллектива Юрий Орлов взял тайм-аут. Минутный перерыв помог хозяевам – сразу после этого они забросили три мяча подряд и тем самым вырвались вперед.

Интрига о победителе захватывающего матча «висела в воздухе» буквально до последнего. Но в концовке в реализации атак преуспели саратовцы. На заключительной минуте Игорь Сорока был точен с 7-метрового, в результате чего СГАУ оторвался на два мяча – 37:35. В следующей комбинации за 30 секунд до финальной сирены Сергей Косенков сократил отставание до минимума. Однако на большее «химикам» не хватило времени.

Итоговый результат с пенальти установил все тот же Сорока. 38:36 – в пользу саратовцев.

Таким образом, хозяева одержали важнейшую победу в результативной «перестрелке» двух клубов с берегов Волги и оторвались от своих географических соседей на четыре очка. При этом команды в турнирной таблице остались на своих прежних позициях.    

Дмитрий Бочарников на пресс-конференции выразил недовольство качеством показанного гандбола в исполнении его подопечных.

Проиграли, потому что показали плохую игру. Мы имели много моментов, которые не реализовали. Попали в штангу несколько раз. Упустили свои шансы. Вели с преимуществом в два мяча. Вместо того, чтобы уверенно повести в счете, в этот момент дали возможность Саратову выйти вперед. «Качели» в концовке сыграли не в нашу пользу, – подчеркнул главный тренер волгоградской команды. 

Отметим, 27 декабря в Саратове СГАУ и «Каустик» встретятся вновь – на этот раз команды проведут матч в рамках 1/8 финала Кубка России. Для обоих коллективов это будет заключительная игра в 2025 году. 

«СГАУ-Саратов» – «Каустик» (Волгоград) – 38:36 (19:17).

22 декабря. Саратов. ФОК «Юбилейный». 250 зрителей.
Судьи: Даниил Бакарин, Иван Бакарин (оба – Москва).
«СГАУ-Саратов»: Сергеев (Осипов) – Рябов (5), Силко (2), Рябушко (1), Сорока (5/2), Пономарёв (5/2), Филлипов (5) – Кузьмин (1), Сергель (7), Добрынин (2), Тюрин (1), Шишков (2), Гудков (1), Кожедуб (1).
«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Светлов (1), Кольцов (6/4), Глущенко (2), Алексанян (5), Кудинов (1), Токмаков (6) – Акрамов (5), Палащенко (2), Филёв (1), Косенков (6), Тропин, Васильев, Кислюк (1). 
7-метровые: 8/4 – 5/4. 
Штрафное время: 6 – 8.
Потери: 8 – 10.

Иван Тюгаев

Фото ГК «СГАУ-Саратов»

