В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВО





25 декабря администрация Камышина сообщила очередную прискорбную весть. На полях сражений специальной военной операции по защите Донбасса погибли ещё два местных жителя.

- В ходе СВО операции погибли камышане Максим Ирушкин и Павел Шишкин. Бойцы мужественно защищали Родину и с честью выполняли свой воинский долг, - говорится в сообщении, опубликованном муниципалитетом в официальном Telegram-канале.

Отметим, власти также подчёркивают, что эта потеря стала весомой для всего города, и все камышане скорбят вместе с родными и близкими ветеранов. Место и время прощания с бойцами уточняется.