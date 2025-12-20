Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»





В Санкт-Петербурге проходит крупный Всероссийский турнир по плаванию на «короткой воде» – «Кубок Владимира Сальникова».

Сегодня, 20 декабря, на дистанции 200 метров комплексным плаванием, воспитанник Виктора Прохоренко Михаил Щербаков уверенно победил, обновив юношеский рекорд Европы – 1:52.21. Он опередил уже опытных спортсменов Илью Бородина из Брянска (1:54.59) и москвича Максима Ступина (1:55.72).

Также сегодня воспитанница Весны Базиянц Серафима Токарева победила на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом – 2:07.35.

Фото: ФВВСР