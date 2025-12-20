Спорт

Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»

Спорт 20.12.2025 21:56
0
20.12.2025 21:56


В Санкт-Петербурге проходит крупный Всероссийский турнир по плаванию на «короткой воде» – «Кубок Владимира Сальникова».

Сегодня, 20 декабря, на дистанции 200 метров комплексным плаванием, воспитанник Виктора Прохоренко Михаил Щербаков уверенно победил, обновив юношеский рекорд Европы – 1:52.21. Он опередил уже опытных спортсменов Илью Бородина из Брянска (1:54.59) и москвича Максима Ступина (1:55.72).

Также сегодня воспитанница Весны Базиянц Серафима Токарева победила на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом – 2:07.35.

Фото: ФВВСР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 19:51
Спорт 15.12.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 11:14
Спорт 15.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2025 12:05
Спорт 14.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2025 11:16
Спорт 13.12.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 16:16
Спорт 12.12.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 06:03
Спорт 12.12.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.12.2025 17:23
Спорт 10.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.12.2025 11:05
Спорт 09.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2025 12:03
Спорт 08.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 20:27
Спорт 07.12.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 15:15
Спорт 07.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2025 10:30
Спорт 06.12.2025 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
20:33
В Горсаду и ЦПКиО зажгли огни на новогодних ёлкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Андрей Бочаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
18:54
Бастрыкин взялся за похитивших пенсионерку волгоградских мошенниковСмотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области нашли мёртвыми двух провалившихся под лёд рыбаковСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
16:49
Столичный ЦСКА показал высокий уровень волгоградской тренерской школыСмотреть фотографии
16:12
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками создание музея СВОСмотреть фотографии
15:20
Волгоград вошёл в топ-10 городов по количеству нераспроданных новостроекСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом водолазы ищут двух пропавших без вести рыбаковСмотреть фотографии
13:00
Путин обещал обновить футбольное поле в Волгограде для участников СВОСмотреть фотографии
12:27
От борьбы с «белыми» до поиска террористов: вспоминаем вековую историю службы волгоградских чекистовСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде потушен пожар в 16-этажном доме на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Волгограде пятеро пострадали после столкновения иномарки с автоцистернойСмотреть фотографии
10:22
В Волжском с поличным поймали водителей, «зажимающих» скорые на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
О чем важном для волгоградцев заявил Владимир Путин на прямой линииСмотреть фотографии
08:59
T2 запускает акцию «Кешбэк баллами Плюса» при оплате покупок в салонах Т2 через Яндекс ПэйСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде «Концессии» вновь открыли музей теплаСмотреть фотографии
08:05
Расчёты ПВО отразили ночную атаку 27 украинских дроновСмотреть фотографии
07:42
Волгоградские чекисты отмечают День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
07:19
Под Волгоградом сорван капремонт школы за 88,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:20
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
21:58
В Волгограде «вырезали» аллею гигантских тополей на облбольницеСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде льготников обещают обеспечить лекарствамиСмотреть фотографии
20:14
Волгоградским архитекторам дали госпремию за реставрацию «Победы»Смотреть фотографии
19:25
Избивший контролера энергосбыта «попал» под две статьи в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:29
О чем хотели, но не смогли спросить волгоградские журналисты ПутинаСмотреть фотографии
17:51
В Волжском 25 водителей стали пешеходами во время рейда силовиковСмотреть фотографии
 