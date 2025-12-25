Расследования

Право собственности не оспаривалось: в прокуратуре прокомментировали исход скандального спора о землях под Волгоградом

В прокуратуре Волгоградской области высказали свою позицию по итогам рассмотрения гражданского дела, ответчиками по которому стали дачники, 14 лет назад купившие земельные участки и построившие дома в Волго-Ахтубинской пойме.  

- Прокуратура оспаривала муниципальные акты об изменении вида разрешенного использования земельных участков в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», - говорится в заявлении надзорного органа. – Нарушения были выявлены в части незаконного изменения вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» площадью 22,2 га по результатам проведенной прокуратурой Среднеахтубинского района проверки.

В частности, сообщили в прокуратуре, было установлено, что администрацией Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района в нарушение требований законодательства был изменен вид целевого назначения указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «для садоводства, огородничества, дачного хозяйствования и дачного строительства». При этом изменение вида целевого назначения земельного участка позволяет возводить капитальные строения, что на землях природного парка запрещено и влечет негативные последствия для экологии, отметили в прокуратуре.

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области 16 апреля 2025 года отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований, решение было обжаловано надзорным органом. Накануне, 24 декабря, Волгоградский облсуд разделил позицию прокуратуры и удовлетворил иск прокуратуры. Решение вступило в законную силу. 

В прокуратуре подчеркнули, что данный  судебный акт имеет важное значение для сохранения особо охраняемой природной территории регионального значения в целях недопущения ее дальнейшей незаконной застройки и  нецелевого использования земельных участков.

- При этом прокуратурой исковые требования о сносе возведенных капитальных строений не заявляются, право собственности граждан на земельные участки и возведенные объекты недвижимости не оспаривается, - утверждают в надзорном органе.

Напомним,  V102.RU сообщало о том, что волгоградцы, которые добросовестно приобрели земельные участки в Среднеахтубинском районе и построили там дома с привлечением кредитов, были шокированы решением суда, которое, по их словам, нарушило их права как законопослушных граждан. Дачников возмутило, что прокуратура спохватилась через 14 лет после вынесения оспариваемого решения сельских чиновников и депутатов, и считали, что в деле пропущены все разумные сроки давности. Между тем, требования прокуратуры поддержали облкомприроды и комитет управления госимуществом, где, как выяснилось, тоже не знали все эти годы об изменении разрешенного вида использования земли и не следили за тем, что происходит на землях природного парка. При этом ни дачники, ни их представители так и не смогли увидеть результаты проведенной прокуратурой проверки, однако именно они стали основанием для подачи иска в суд. 

На суде дачники также заявляли о том, что в случае удовлетворения иска прокуратуры они окажутся в ситуации правовой неопределенности. Так, они выражали сомнения в том, что обещания прокуратуры не добиваться сноса домов являются незыблемыми и предполагают, что, как в случае оспаривания муниципального акта спустя более десяти лет после его принятия, они могут получить соответствующие иски через некоторое количество лет. Также они не исключили, что подобные иски могут быть поданы в отношении них органами исполнительной власти Волгоградской области. При этом правовой статус домов остается неопределенным. Так, одному из дачников уже отказали в проведении электричества, так как участок был исключен из земель населенных пунктов. 

В то же время волгоградцы остаются в недоумении, почему у прокуратуры не возникли вопросы к ДНТ «Царицынская усадьба», которое находится через дорогу от  домов ответчиков  и занимает участок, выделенный вместе с  землей, за которую шел спор. 

Ранее дачники и их представители уже заявили, что будут обжаловать решение Волгоградского областного суда в Третьем кассационном суде общей юрисдикции. 

