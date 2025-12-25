Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабря





В России 26 декабря 2025 года вступает в силу ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госдуму, нововведения касаются сферы образования и льготного обеспечения.

Так, уже завтра в России вступает в силу в закон «Об образовании в РФ"», позволяющий участникам СВО после возвращения с фронта бесплатно получить второе среднее профессиональное образование.

С этого же дня 26 начинают действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.