Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в России





В России назвали невыгодным дальнейшее строительство многоэтажных домов, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на эксперта отрасли. Более того, по мнению специалиста, также строительство становится рискованным делом в сегодняшних экономических реалиях.

В частности, отмечается, что банки выдают под строительство кредиты по ставке 24% годовых. С учетом того, что строительство многоэтажки идет от двух лет, выгоды застройщики фактически не получают. Кроме того, в последнее время снизились и финансовые возможности покупателей, что также не играет на руку девелоперам.

– Квартиры – продукт дорогой, и если раньше они покупались в основном при помощи ипотеки, то сейчас она мертва. Держимся на льготниках – семейной ипотеке, – цитирует информагентство Константина Хрюкова.

Добавляет мрачных красок и тот факт, что строительные компании давно испытывают серьезный кадровый голод.

По словам другого специалиста, мнение которого также приводит «СарИнформ», рынок «наелся ипотекой» и теперь будет «остывать».