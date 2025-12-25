Список налогов, которые волгоградцы должны заплатить до 29 декабря

В Волгоградской области индивидуальным предпринимателям и организациям до Нового года необходимо заплатить несколько видов налогов, сообщает УФНС России по региону. С учетом того, что 28 декабря выходной день, то не позднее 29 декабря нужно уплатить:

- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за ноябрь 2025 г.;

- третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за четвертый квартал 2025 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за ноябрь 2025 г.;

- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 декабря 2025 г.;

- 1/3 НДС за третий квартал 2025 г.;

- налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, в ноябре 2025 г.;

- ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя в ноябре 2025 г.;

- НДПИ за ноябрь 2025 г.;

- налог по патентной системе налогообложения, если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря 2025 г.;

- налог на профессиональный доход за ноябрь 2025 г.;

- акцизы за ноябрь 2025 года.

Налоговые органы обращают внимание, что сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 декабря 2025 года необходимо уплатить не позднее 30 декабря.

