Фехтовальщики ДЮЦ заняли весь пьедестал на областных турнирах в Волгограде

Спорт 14.10.2025 14:02
В Волгограде 12 октября состоялись Чемпионат Волгоградской области среди мужчин и женщин и Первенство Волгоградской области по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», весь пьедестал почёта по итогам соревнований среди юношей заняли воспитанники тренеров Светланы Машковой и Ирины Катиной из Детско-юношеского центра (ДЮЦ).  


Региональные состязания прошли в зале ДФК «Динамо». Итоговые места распределились следующим образом: 

Юноши:

1 место –  Андрей Поляков (ДЮЦ);
2 место – Тимур Харламов (ДЮЦ);
3 место – Тимофей Дьяговцев (ДЮЦ, тренер Светлана Машкова) и Тимофей Рысин (ДЮЦ, тренер Ирина Катина). 

Среди девушек в тройку призеров вошли юные динамовки. Однако воспитанница ДЮЦ Софья Дятлова (тренер Светлана Машкова) составила достойную конкуренцию соперницам и заняла итоговое пятое место. 


В чемпионате области среди мужчин на пьедестал поднялись динамовцы и представители ДЮЦ - Андрей Поляков, завоевавший еще одну награду, и Александр Савченко.   

Мужчины 

1  место –  Иван Босый («Динамо»);
2  место – Никита Берлин («Динамо»);
3 место – Александр Савченко и Андрей Поляков (ДЮЦ, тренер Светлана Машкова). 

Отметим, для спортсменов из ДЮЦ областные соревнования стали первыми в новом сезоне.

Фото: Светлана Машкова, телеграм-канал Общества «Динамо»

