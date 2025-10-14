Фехтовальщики ДЮЦ заняли весь пьедестал на областных турнирах в Волгограде

В Волгограде 12 октября состоялись Чемпионат Волгоградской области среди мужчин и женщин и Первенство Волгоградской области по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», весь пьедестал почёта по итогам соревнований среди юношей заняли воспитанники тренеров Светланы Машковой и Ирины Катиной из Детско-юношеского центра (ДЮЦ).
Региональные состязания прошли в зале ДФК «Динамо». Итоговые места распределились следующим образом:
Юноши:
Среди девушек в тройку призеров вошли юные динамовки. Однако воспитанница ДЮЦ Софья Дятлова (тренер Светлана Машкова) составила достойную конкуренцию соперницам и заняла итоговое пятое место.
В чемпионате области среди мужчин на пьедестал поднялись динамовцы и представители ДЮЦ - Андрей Поляков, завоевавший еще одну награду, и Александр Савченко.
Мужчины
Отметим, для спортсменов из ДЮЦ областные соревнования стали первыми в новом сезоне.
Фото: Светлана Машкова, телеграм-канал Общества «Динамо»
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!