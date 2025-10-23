Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантами





В Иловлинском районе Волгоградской области полицейские устроили масштабный рейд для пресечения нелегального использования труда иностранных рабочих. Нелегалов правоохранители искали в автомобилях и в местных бараках.

- Во время мероприятия проверены 18 иностранных граждан. В результате проверок выявлены 5 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, из которых в отношении 4 иностранцев составлены административные материалы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, в отношении проштрафившейся четвёрки было принято решение о выдворении на родину. Кроме того, во время проверок был выявлен один иностранец без прав, который управлял легковым автомобилем. Мужчине теперь грозит штраф. Машина эвакуирована на специализированную стоянку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области