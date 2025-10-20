Спорт

«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4

Спорт 20.10.2025 22:36
Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 октября, на выезде уступил воронежскому «Факелу» с разгромным счётом 0:4 в 15-м туре Первой лиги. 

Главный тренер гостей Денис Бояринцев сделал перестановки в составе по сравнению с прошлым матчем с «Черноморцем». Дисквалифицированных защитников Фомина и Бардыбахина заменили Шильников и Храмцов. В роли центрального защитника выступил номинальный полузащитник Кайнов, который в старте сменил получившего серьёзное повреждение Покидышева. Кроме того, в заявку вернулись восстановившийся после травмы Анатолий Макаров и приехавший из расположения сборной Армении Давидян. 

Первый опасный момент в начале игры создали волгоградцы. После розыгрыша штрафного с правого края Симонян навесил точно на Короткова - Александр бил без сопротивления с выгодной позиции, но не попал в створ. Вскоре огрызнулись и хозяева. Со стандарта мощно «выстрелил» Гиоргобиани - мяч «просвистел» над перекладиной. 

Постепенно подопечные Олега Василенко завладели инициативой и осели на половине поля соперников. Воронежцы имели прекрасный шанс открыть счёт на исходе получаса игры. Прострел Гиоргобиани с левого фланга мог замкнуть Уридия, однако форвард каким-то непостижимым образом умудрился попасть в Чагрова. Никита в падении «намертво» зафиксировал летящий по неудобной траектории мяч.

Под занавес тайма давление «Факела» принесло свои плоды. Опытный капитан хозяев Нетфуллин с центра поля навесил в штрафную. Кайнов не смог достать до мяча и подача дошла до нападающего Пуси. Албанский футболист выиграл борьбу у Клещенко и пробил неотразимо для Чагрова - этот гол позволил воронежской команде уйти на перерыв в роли лидера - 1:0.

И сразу на старте второго тайма «Факел» удвоил преимущество. Снова борьбу проиграл Клещенко, который позволил Гиоргобиани выполнить точный навес с фланга в штрафную, где Кайнов не смог перехватить мяч, прилетевший точно на голову Пуси. Албанец с близкого расстояния во второй раз поразил ворота «Ротора» и тем самым оформил дубль.

В дальнейшем шансов вернуть интригу у волгоградского коллектива фактически не было. Не помогла даже тройная замена в атаке от Бояринцева. У гостей можно отметить только дальний удар Симоняна, который пришёлся точно в руки Фролкину. А хозяева продолжили давить, несмотря на комфортное преимущество. Вышедший на замену нападающий Гонгадзе со второй попытки отправил мяч в сетку и забил свой первый гол в нынешнем первенстве. И уже в компенсированное время Гонгадзе результативно завершил затяжную комбинацию, как и Пуси, оформил дубль,  установив окончательный счёт 4:0 в пользу «Факела».

В итоге разгромная победа воронежцев, которую изначально мало кто мог предположить. Для волгоградского клуба, как показал ход встречи, сразу три потери в обороне в лице Покидышева, Фомина и Бардыбахина оказались фатальными и невосполнимыми. 

Таким образом, «Факел» упрочил своё единоличное лидерство в турнирной таблице и заработал 33 очка. «Ротор» после сегодняшней победы «Урала» над «Чайкой» опустился на пятую позицию (25). В следующем туре волгоградцы в гостях встретятся с московской «Родиной» 26 октября. А на «Волгоград Арене» сине-голубые проведут матч в рамках 17-го тура против тульского «Арсенала» 3 ноября в 16-00 ч.

«Факел» (Воронеж) – «Ротор» (Волгоград) – 4:0 (1:0).

20 октября. Воронеж. Стадион «Факел». 9123 зрителя

Главный судья:  Андрей Прокопов (Ярославль); Альмир Хатмуллин (Московская область); Виктор Медведев (Москва). Резервный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).

«Факел»: Фролкин, Юрганов, Магкеев, Черов, Багателия (Симонов, 64), Альшин (Ковалёв, 83), Магомедов (Моцпан, 64), Нетфуллин (к), Гиоргобиани, Уридия (Якимов, 64), Пуси (Гонгадзе, 72). 

«Ротор»: Чагров, Коротков, Храмцов (Семёнов, 65), Шильников (Сафронов, 58), Клещенко, Кайнов, С. Макаров (к), Мальцев (Сасин,58), Симонян, Арбузов (Никишин, 75), Хохлачёв (Давидян 58).

Голы: Пуси, 42, 47; Гонгадзе, 74, 90+2.

Предупреждены: Храмцов, 22 (захват за футболку Уридии); Багателия, 61 (подкат под Сафронова).



