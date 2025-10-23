В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр Воробьев

В Волгограде сегодня, 23 октября, свой День рождения отмечает профессор хирургии Александр Александрович Воробьев. Как сообщает ИА «Высота 102», известному волгоградцу исполняется 68 лет.

Александр Воробьев – один из тех немногих людей, вся жизнь которого и труды направлены на созидание. Сан Саныч, а именно так его зовут многочисленные студенты ВолгГМУ и коллеги, родился в Волгограде и всю свою многолетнюю деятельность связал с родным городом, укрепляя его авторитет в кругах научной общественности не только России, но и зарубежья.

В нашей стране и далеко за ее пределами профессор Воробьев стал широко известен после появления в 2013 году созданного им в коллективе единомышленников экзоскелета. Изобретение, первоначально задуманное в помощь неподвижным детям, сегодня активно применяется в России для реабилитации участников специальной военной операции после перенесенных ранений. А именно аппарат «Экзар-34» помогает бойцам восстанавливать двигательные функции верхних конечностей.

Александр Александрович является автором десятков монографий. Настоящими хитами в кругах хирургов стали его «Алгоритмы оперативных доступов» и «Косметологическая анатомия лица», переиздававшиеся неоднократно. Еще одно любопытное издание – «Хирургия в изобразительном искусстве» – книга на стыке двух наук, в которой Воробьев совместно с Ириной Петровой раскрыли, как развивалась хирургия через призму художественного образа.

Коллектив редакции ИА «Высота 102» поздравляет Александра Александровича Воробьева с Днем рождения. Желаем ему здоровья и долголетия, плодотворной работы на благо жителей нашей страны, семейного благополучия, а также успехов в рыбалке и фотоохоте, которые являются страстными увлечениями Сан Саныча долгие годы.