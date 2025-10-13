Спорт

Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лиги

Спорт 13.10.2025 10:48
Игра на «Волгоград Арене» между «Ротором» и «Черноморцем», которая накануне, 12 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, стала самой посещаемой в 14-м туре Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Победная встреча для подопечных Дениса Бояринцева собрала 12127 зрителей. На втором месте расположился матч в Туле между «Арсеналом» и «Торпедо» (5117), а тройку замкнула игра в Ярославле между «Шинником» и «Факелом» (3655). 

Для «Ротора» вчерашний показатель стал худшим в нынешнем первенстве - на 33% ниже среднего результата клуба в сезоне (17978). На данный момент самой посещаемой игрой в Первой лиге 2025/26 остаётся встреча между «Ротором» и «КАМАЗом» в 10-м туре (21118). 

Следующий домашний матч «Ротор» проведёт в период с 30 октября по 3 ноября с тульским «Арсеналом». Точная дата пока не определена.

