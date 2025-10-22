Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСН

С 1 января 2026 года в Волгоградской области введут новый налоговый режим - автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Профильный комитет облдумы поддержал законопроект о внедрении в регионе АвтоУСН в качестве эксперимента до 31 декабря 2027 года, сообщили V102.RU в региональном парламенте.

Законопроект разработан комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. Такое право предоставлено субъектам РФ федеральным законодательством.

- В настоящее время автоматизированная упрощенная система налогообложения уже действует в 68 регионах страны. Она востребована малым бизнесом, поскольку упрощает налоговое администрирование, – пояснил первый зампредседателя облдумы, глава парламентского комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Михаил Струк. - Применение данной системы позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности. Все происходит в автоматическом режиме, после поступления соответствующей информации в Федеральную налоговую службу.

В Волгоградской области, как указано в законопроекте, подключиться к новому налоговому режиму могут организации и индивидуальные предприниматели с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 миллионов. Также есть ограничения по численности сотрудников - не более 5 человек.

АвтоУСН заменяет сразу несколько налогов: НДФЛ, налог на прибыль, НДС, УСН, а также страховые взносы. Налогоплательщики будут платить единый налог по фиксированным ставкам, установленной на федеральном уровне. Если налогом облагаются доходы, то 8%. И если выбран объект «доходы минус расходы» - 20%.

Предполагается, что в Волгоградской области перейти на АвтоУСН могут порядка 38,2 тысячи плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядка 18 тысяч самозанятых и предпринимателей, использующих патентную систему.

Фото из архива V102.RU

