Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и Германии

17.10.2025
80-я ракетка мира Анастасия Захарова играла на турнире серии WTA 125 на турнире Jinan Open в китайском городе Цзинань. Призовой фонд турнира составил 125 000 долларов, а волгоградка была сеяна под первым номером.

В 1/16 финала против Анастасии играла Ланлана Тараруди (место в мировом рейтинге 175) из Таиланда, которая была обыграна – 6:2, 6:1. Следующей соперницей стала москвичка Татьяна Прозорова. Её волгоградка также обыграла – 6:1, 6:2. А вот в четвертьфинале последовало неожиданное поражение от теннисистки из Новой Зеландии Лулу Сан (124) – 6:7 (1:7), 0:6. Хотя, нельзя исключать, что россиянка по ходу игры получила травму. Захарова получила 27 очков к рейтингу 52 недель.

Волгоградец Кирилл Киватцев (576) играл на турнире серии Фьючерс в германском Оффенбахе Tennis Open Offenbach 2025, призовой фонд которого составлял 15000 долларов. Кирилл был сеян под шестым номером и в 1/16 финала встретился с соотечественником из Москвы Бекханом Атлангериевым (1107). Волгоградец вышел победителем матча – 6:1, 7:6 (9:7). В 1/8 финала Киватцев уступил германскому теннисисту Мике Петковичу – 2:6, 4:6 и выбыл из турнира.

Фото: предоставлено Кириллом Киватцевым.

