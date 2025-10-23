В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долины





В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности ликвидации крупного пожара, встревожившего утром жителей Советского района Волгограда. По информации специалистов, пламя бушевало два часа, охватив в итоге 400 кв. метров одного из домов в СНТ.

- В 06:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. Горела по всей площади хозяйственная постройка размером 20х20 метров. Пожарные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08:30, - подчеркнули в пресс-службе спасателей.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. Его причины сейчас устанавливаются.

Отметим, ранее очевидцы опубликовали в интернете кадры возгорания. На видео был запечатлён огромный столб дыма, а также языки пламени, вздымающиеся на высоту порядка 10 метров.

Фото: Волгоград / t.me