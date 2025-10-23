От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премии





Производитель «Арчеда-продукт» из Волгоградской области завоевал второе место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» в категории «Малое и среднее предпринимательство» всероссийской премии «Экспортер года». За все 10 лет существования конкурса, волгоградское предприятие пищевой промышленности впервые вошло в число победителей федерального финала, имена которых назвали в Москве.

Всероссийская премия «Экспортер года» – одна из самых престижных наград в области внешнеэкономической деятельности, которая ежегодно отмечает лучшие российские компании, успешно реализующие свою продукцию на международных рынках. Десятая торжественная церемония награждения прошла 21 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».





Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с генеральным директором компании-призера «Арчеда-продукт» Светланой Овчинцевой и узнали, что в сегодняшних непростых условиях является драйвером развития экспорта.

– Светлана Александровна, сегодня наша страна переживает сложный период в экономике: на Россию наложено огромное количество санкций, дефицит бюджета растет, США вводят заградительные таможенные пошлины. Как вам удалось стать серебряным экспортером сейчас? В чем залог успеха?

– Любой успех делают люди. И сегодня и сто лет назад, и через сто лет, я уверена, ничего не изменится. Их желание добиться победы, стать лучшими, твердость характера, компетентность и целеустремленность. Слаженная командная работа. Эффективные коммуникации. Поддержка государства. А также то, что в каждом своем покупателе, на каком бы конце света он не находился, мы видим нашу главную ценность. Мы хотим позаботиться о нем, сделать его жизнь проще, вкуснее и продолжительнее.

Вообще сегодня время выхода российского пищевого бизнеса на международный рынок как никогда: этому способствует и политическая обстановка и «тарифные войны». «Арчеда» начала экспортировать свою продукцию еще в 2007 году. А за последние три года мы увеличили объем экспорта в 3,5 раза. В 2025 году мы уже экспортировали более 2 миллионов штук продукции под брендами «Крупно» и Delika в 10 стран мира.





– Чем именно вы завоевали доверие иностранных покупателей, ведь конкурировать на международном рынке очень сложно?

– Да, на международном рынке мы конкурируем с транснациональными компаниями. У них большой опыт в построении брендов, большие рекламные бюджеты. Но у нас здоровые продукты из качественного сырья и на сегодняшний момент более низкая себестоимость, чем в Евросоюзе и США. Это делает нашу продукцию более привлекательной для покупателей. Особенно, учитывая тот факт, что подрастает новое поколение, для которого не бренды имеют значение, а именно качество товара. Мы очень тщательно адаптируем продукцию под конкретный рынок и его потребительские и гастрономические предпочтения: от дизайна упаковки до различных вкусов и веса продукции.





– Какие продукты компании пользуются особой популярностью у иностранных потребителей? И отличается ли спрос, скажем, от волгоградского рынка?

– Сегодня «Арчеда» экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Монголию, Китай и Израиль. Популярность того или иного продукта обусловлена гастрономическими особенностями национальной кухни. Например, в Китае пользуются спросом только хлопья, не требующие варки, и каши быстрого приготовления, так как там большинство населения не готовит дома. В Таджикистане, наоборот, готовят дома и популярны геркулес и крупы. Монголия и Израиль покупают только каши быстрого приготовления, а кухни остальных стран очень схожи с нашей и покупатели выбирают те же самые продукты.

– Как региональной компании удалось выйти на зарубежные рынки и адаптировать свою продукцию к их требованиям?

– Как правило, последовательность выхода на международные рынки включает следующие шаги: регистрация товарных знаков, изучение нового рынка, проведения маркетинговых исследований, подбор контрагентов, участие в выставках, заключение контракта. Первые шаги при выходе на международные рынки мы проходили совместно с РЭЦ и ЦПЭ. Затем, научившись, начали делать их самостоятельно. Сегодня в нашем портфеле уже есть интересные кейсы.





– А были в вашей работе курьезные случаи?

– Были. Однажды в разгар обострения отношений между Арменией и Азербайджаном перепутали и отправили в Ереван упаковку с азербайджанским переводом. Партнеры сильно возмущались, но возвращать продукцию не стали. Всю продали в торговых сетях. Все-таки бизнес – объединяющий фактор.

– Какие перспективы в развитие экспорта вы для себя видите?

– Мы хотим, чтобы продукция «Крупно» и Delika была узнаваема в каждом уголке нашей планеты. Чтобы потребители любили ее и знали, что мы заботимся об их здоровье. Мы проводим тысячи анализов продуктов, которые производим и уверены в их качестве и пользе на все 100%. Нам важно не декларировать, а делать. Чтобы наши дети, внуки и правнуки были здоровее нас.









– Экспорт – это хорошо, но где продукцию вашей компании могут приобрести волгоградские потребители?

– Мы все знаем, что региональные сети «Радеж», «Ман» и «Покупочка» ушли с волгоградского рынка. И для региональных компаний экспансия федеральных сетей тоже определенный вызов. Но мы стараемся в этом процессе найти для себя новые возможности, и сегодня нашу продукцию можно купить в «Пятерочке», «Перекрестке», «Ленте», «Ашане», «ВкусВилле» и, конечно же, на Ozon и Wildberries.

Здоровья вашим читателям и активного долголетия с «Крупно» и Delika!





