Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛА





В ночь с 22 на 23 октября на Волгоградскую область вновь был совершён налёт ударных БПЛА. Вражеская атака была отражена расчётами Минобороны. В результате слаженных действий военных над регионом ликвидированы два беспилотника.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью были уничтожены и перехвачены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В целом же в ночном налёте на регионы России ВСУ задействовали 139 БПЛА. Больше всего смертоносных аппаратов ликвидированы над Белгородской областью – 56 единиц. Над Брянской областью сбиты 22 беспилотника, над Воронежской областью – 21, над Рязанской областью – 14, над Ростовской областью – 13, над Крымом – 4, по 2 над Тамбовской, Орловской и Калужскими областями, 1 над Курской областью.

Напомним, ранее редакция сообщала, что воздушное пространство в Волгоградской области на протяжении всей ночи было закрыто для пассажирских самолётов. Ограничения вводились Росавиацией из соображений безопасности.