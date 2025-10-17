Спорт

«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»

17.10.2025
На «Волгоград Арене» накануне, 16 октября, завершился Суперфинал футбольных соревнований «Кожаный мяч - Лига юных футболистов», приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Определились чемпионы и призёры «Городского дивизиона» среди команд, составленных из мальчиков и юношей 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 годов рождения, а также разыграны награды в дивизионе «Допризывник» (2008-2009).

 

Отметим, соревнования «Кожаный мяч» являются самыми массовыми всероссийскими состязаниями на уровне детского футбола. 16 команд-победителей финального этапа отбора заслужили право выявить сильнейшего в Суперфинале. Среди участников решающего этапа оказались коллективы из самых разных уголков России - Сочи, Уссурийска, Екатеринбурга, Республики Крым, Республики Марий Эл и многих других регионов.


Волгоград на домашних соревнованиях был представлен командой «Темп» (2010-2011). Хозяева потерпели одно поражение, сыграли вничью и одержали единственную победу над соперниками из «ДЮФК Севастополь» со счётом 3:1. Благодаря этому выигрышному результату «Темп» финишировал третьим. Тренер волгоградского коллектива Виталий Коровин в интервью сайту V102.RU прокомментировал итоги выступления для своей команды. 

- Путь к этому Суперфиналу был достаточно тернистым. Сначала мы прошли районные соревнования, потом победили в городских состязаниях и прошли отбор на областном турнире. Затем мы выиграли в финале отбора из 16 команд в Нижнем Новгороде. Впервые за много лет представляли наш город на суперфинальной стадии. Хотели в родных стенах занять первое место и порадовать болельщиков. К сожалению,  удача была не на нашей стороне. Но и третья позиция - достаточно удовлетворительный результат. Мы являемся спортивной школой, при этом не первого звена. Поэтому завоеванными бронзовыми медалями поставили определенную планку для остальных волгоградских команд, которые будут выступать в «Кожаном мяче» в дальнейшем. На игру с оппонентами из Севастополя приехали родители наших футболистов. Эта  поддержка и родные стены помогли подняться на третью позицию. Отмечу также морально-волевые качества и технико-тактическую обученность у нашей команды, -  рассказал специалист.

По завершении матчей в микст-зоне «Волгоград Арены» состоялись церемония закрытия состязаний и награждение участников. Более 250 юных футболистов в общей сложности сыграли в волгоградском Суперфинале.    

В торжественном мероприятии приняли участие представитель Минспорта РФ Константин Майоров, временно осуществляющий полномочия председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов и бывший нападающий «Ротора», московского «Спартака», английского «Тоттенхэма» и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко.


Конечно, известный в прошлом футболист был буквально нарасхват у ребят, которые выстраивались в большие очереди, чтобы сфотографироваться с именитым спортсменом. Роман, к слову, никому в этой просьбе не отказал, а затем под бурные аплодисменты он обратился к подрастающему поколению футболистов. 

Мне очень приятно находиться вместе с вами здесь, в Волгограде, где я провёл три замечательных сезона в «Роторе». Были победы и поражения. Это футбол.  Хочу поздравить победителей соревнований, а те команды, которые заняли вторые, третьи и четвертые места, призываю не расстраиваться, а продолжать усердно работать, - отметил именитый футболист.

Юных футболистов наградили индивидуальными наградами, а затем состоялась церемония вручения медалей и кубков командам-чемпионам и призёрам состязаний.


Президент «Клуба Кожаный мяч» и бывший главный тренер  волгоградских клубов «Олимпия» и «Ротор» Лев Иванов отметил, что Волгоград на достойном уровне провёл Суперфинал. 

- Турнир прошёл отлично. Приняли участие около 400 команд в финальной части, не считая районных и городских отборочных этапов. В этом году добавилась категория «Допризывник».  Волгоград был выбран местом проведения Суперфинала, потому что здесь отличные условия. Волгоград - первый по организации «Кожаного мяча». Каждый год публикуется рейтинг проведения турнира, где волгоградский регион стабильно занимает лидирующие позиции. Мы принимаем соревнования среди девочек, сельские состязания, «Кожаный мяч-детям» и «Кожаный мяч в школу». Турнир стараемся развивать, двигаемся дальше, - подчеркнул руководитель «Кожаного мяча».

Справка. «Кожаный мяч» проводится с 1965 года.  В этом году в финальных этапах соревнований приняли участие около 5000 футболистов.






Иван Тюгаев

Фото автора и Андрея Поручаева V102.RU


