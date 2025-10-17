«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»

На «Волгоград Арене» накануне, 16 октября, завершился Суперфинал футбольных соревнований «Кожаный мяч - Лига юных футболистов», приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Определились чемпионы и призёры «Городского дивизиона» среди команд, составленных из мальчиков и юношей 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 годов рождения, а также разыграны награды в дивизионе «Допризывник» (2008-2009).
Отметим, соревнования «Кожаный мяч» являются самыми массовыми всероссийскими состязаниями на уровне детского футбола. 16 команд-победителей финального этапа отбора заслужили право выявить сильнейшего в Суперфинале. Среди участников решающего этапа оказались коллективы из самых разных уголков России - Сочи, Уссурийска, Екатеринбурга, Республики Крым, Республики Марий Эл и многих других регионов.
Волгоград на домашних соревнованиях был представлен командой «Темп» (2010-2011). Хозяева потерпели одно поражение, сыграли вничью и одержали единственную победу над соперниками из «ДЮФК Севастополь» со счётом 3:1. Благодаря этому выигрышному результату «Темп» финишировал третьим. Тренер волгоградского коллектива Виталий Коровин в интервью сайту V102.RU прокомментировал итоги выступления для своей команды.
По завершении матчей в микст-зоне «Волгоград Арены» состоялись церемония закрытия состязаний и награждение участников. Более 250 юных футболистов в общей сложности сыграли в волгоградском Суперфинале.
В торжественном мероприятии приняли участие представитель Минспорта РФ Константин Майоров, временно осуществляющий полномочия председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов и бывший нападающий «Ротора», московского «Спартака», английского «Тоттенхэма» и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко.
Конечно, известный в прошлом футболист был буквально нарасхват у ребят, которые выстраивались в большие очереди, чтобы сфотографироваться с именитым спортсменом. Роман, к слову, никому в этой просьбе не отказал, а затем под бурные аплодисменты он обратился к подрастающему поколению футболистов.
Юных футболистов наградили индивидуальными наградами, а затем состоялась церемония вручения медалей и кубков командам-чемпионам и призёрам состязаний.
Президент «Клуба Кожаный мяч» и бывший главный тренер волгоградских клубов «Олимпия» и «Ротор» Лев Иванов отметил, что Волгоград на достойном уровне провёл Суперфинал.
Справка. «Кожаный мяч» проводится с 1965 года. В этом году в финальных этапах соревнований приняли участие около 5000 футболистов.
Иван Тюгаев
Фото автора и Андрея Поручаева V102.RU