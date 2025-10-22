«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в Волгограде





Ни для кого не секрет, что гостя нужно не только удивить зрелищем, но и от души накормить. И хотя Волгоград пока не входит в список самых популярных гастрогородов, приезжающих сюда туристов он не оставит ни голодными, ни равнодушными.

Скажем откровенно – разговор о местных блюдах получится не самым простым. Ведь конкретного заведения, где гостей накормят и ароматной ухой, и горячим из волжской рыбы, и десертом на основе нардека в городе пока нет.

- Специфика волгоградской кухни заключается в том, что мы умеем соединять ингредиенты, которые людям из других городов кажутся несоединимыми, - говорит кулинарный краевед Анна Степнова. – Поэтому обращающимся ко мне за советом туристам я рекомендую искать не столько конкретное блюдо, сколько сочетание продуктов. Что-то такое, что лично вам кажется немыслимым. Например, котлета по-киевски с добавлением вяленых томатов, сладкие помидоры с горчичным маслом, варенье из дыни и сливок – вот это действительно по-нашему, по-волгоградски.

Котлета по-киевски

С каким истинно волгоградским блюдом у гастротуристов не возникнет никаких проблем, так это с котлетой по-киевски. Знаменитую классику сегодня продают как в небольших павильонах и пекарнях, так и в большинстве кафе.





История этого рецепта поистине удивительна. Появившись на столах ресторанов еще в прошлом веке, котлета постепенно ушла в народ и стала одним из самых популярных блюд стритфуда. Когда же слава волгоградского блюда шла впереди него самого, оно феерически вернулось в ресторанное меню.

Караси в сметане

Следующим на столе гостей Волгограда по логике вещей должно появиться горячее из рыбы. И если судаком голодных до впечатлений путешественников накормят хоть в Астрахани, хоть в Саратове, хоть в Самаре, то вот волжские караси в сметане имеют все шансы на звание «локального блюда».

- Продукты в Волгограде практически такие же, как в соседних городах. Не так давно жители Самары говорили мне, что раки – их фирменное блюдо. Но разве их нет в каком-нибудь условном Воронеже? Для того, что блюдо обрело местные корни, необходим необычный рецепт. Авторы гастрономического путеводителя по Волгоградской области убеждены, что в наших краях стоит отведать судака. На мой взгляд, судак - он и есть судак. А вот паштет из карасей или караси в сметане – это уже блюдо. Которое, к слову, вполне реально найти в волгоградских заведениях.

Пироги с пасленом

Гастрономический тур по Волгоградской области был бы неполным без популярных у горожан пирогов с пасленом. Правда, на прилавках волгоградских пекарен десерта с местным акцентом, увы, не найти. Ностальгический рецепт из старых кулинарных книг местным гурманам открыла владелица кафе «Рахат» из Николаевского района Ирина Новик.





После дегустации выпечки многие горожане сошлись во мнении – этот вкус они действительно ощущали в своем детстве.

- В Николаевской слободе паслен уже давно стал едва ли не местным брендом, - отмечает владелица кафе «Рахат» Ирина Новик. - Здесь его пересаживают и возделывают, поливают, собирают и продают. А мы закладываем ягоду в морозилку, запасаясь на всю зиму, а то и на весну. Местных жителей такими пирогами не удивишь, у нас они их покупают только в несезон. А вот волгоградцам и туристам, приезжающим сюда из Московской и Ленинградской областей, они всегда заходят на ура.

Сливочное варенье из дыни и арбузный мед

Какое застолье обойдется без десерта? Конкретных блюд с прямым отсылом к колоритной волгоградской кухне мы вновь не назовем. Однако вспомним необычные сочетания. Например, дыня и сливки… Звучит как экзотика, правда? Но сваренное по старинному рецепту варенье «Мамины дыньки» краевед Анна Степнова называет едва ли не главным вкусом региона.





- Варенье из дыни со сливками – рецепт Надежды Петровны Никольской из села Бережновка Николаевского района Волгоградской области. В бывшем колхозе-миллионере, как и в других селах по левому берегу Волги, это была общая традиция: завершив сбор урожая на бахчах, арбузы и дыни везли прямо на берег. Из них варили арбузный мёд – нардек и варенье из дыни. И та, и другая заготовка – работа для очень трудолюбивых хозяюшек. Чтобы получить килограмм нардека или баночку примерно 0,7 литра, нужно часов пять варить сок из 20 кг арбузов. Так же и с дыней, только в этом случае использовался не сок, а мелко нарезанные кусочки. Уже после в таз выливали бидон свежих сливок. Дынное варенье становилось похожим на ириску, а арбузное – на шоколадная пасту. Этому и научила нас Надежда Петровна, - делится Анна Степнова. – Для книги «Васаби к шашлыку. История Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов» я собирала местные рецепты повсюду – в соцсетях, на городских праздниках и семинарах работников культуры. Книга вышла в 2021 году, и уже тогда стало понятно: чудесное варенье надо возвращать людям, пока мы не разучились его варить. Тем более, что такого лакомства действительно больше нигде нет. Это вкус Волгоградской области, который сегодня можно найти и попробовать в кофейне «Каланча».

Благодаря случаю вторую жизнь в наши дни получил и арбузный мед – нардек. Попробовав лакомство, рецепт которого передавался из поколения в поколение, семья Ковалевых из Камышинского района уже не смогла остановиться. Сегодня же нардек стал новым сувениром, который многие туристы увозят домой в память о волгоградском путешествии.





- Мы продаем нардек только в чистом виде, не добавляя в конкретные блюда. Однако своим покупателям предлагаем попробовать его в качестве дополнения к десерту, блинам или к белому хлебу. Он также идеально сочетается с молочными продуктами, мясом и рыбой, - рассказывает одна из основательниц нового бренда Елизавета Грошева. – Ассоциации людей, которые пробуют арбузный мед впервые, порой вызывают у нас улыбку. Нардек – как то платье, которое кому-то кажется синим с черным полоской, а кому-то - золотым с белой. Его сравнивают и со вкусом детского питания, и с вареньем, и с талым сахарным петушком.

Салат из свежих помидоров с горчичным маслом

О закусках стоило бы сказать в самом начале, однако ради этого блюда ценителям локальной кухни предстоит идти не в ресторан, а на рынок. Для идеального свежего салата со вкусом самого беззаботного лета понадобятся сочные волгоградские помидоры, пучок ароматной зелени, щепотка соли и, конечно же, горчичное масло. Скажете, слишком незамысловато? Попробуйте. Чаще всего настоящие шедевры, в том числе и гастрономические, не нуждаются в замысловатой оболочке. Они слишком хороши и без нее…





Фото героев публикации и из архива V102.ru