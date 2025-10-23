Общество

В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейса

Общество 23.10.2025 05:57
0
23.10.2025 05:57


В ночь с 22 на 23 октября в Волгограде произошёл сбой в расписании аэропорта. На фоне очередной атаки ударных БПЛА по южным регионам, Росавиация ввела ограничения на работу воздушной гавани. На текущий момент запрет уже действует более шести часов, что привело к сбою в расписании вылета пассажирских самолётов.

Согласно электронному табло, задерживаются вылеты четырёх авиарейсов. С 23:20 22 октября на 17:00 23 октября отложен вылет рейса № FZ 962 в Дубай компании «Флайдубай». Одновременно с ним должны были вылететь из Волгограда рейс № EO 862 авиаперевозчика «Икар» и N4 862 компании Nordwind Airlines в Калининград, однако оба были отложены на 6:00.

С четырёхчасовой задержкой вылетит рейс № U6 1849 из Волгограда в Анталью компании Ural Airlines. Отправление также запланировано на 6:00.

Напомним, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён Росавиацией в 23:35 22 октября. Через несколько часов федеральное агентство также ограничило работу воздушных гаваней в Тамбове и Саратове. Согласно информации мониторинговых Telegram-каналов, на севере Волгоградской области отмечались группы БПЛА, пытающиеся транзитом пролететь в глубь страны.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.10.2025 06:12
Общество 23.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.10.2025 00:13
Общество 23.10.2025 00:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 21:02
Общество 22.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 20:50
Общество 22.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:50
Общество 22.10.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:29
Общество 22.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 19:16
Общество 22.10.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 17:26
Общество 22.10.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 16:55
Общество 22.10.2025 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2025 16:40
Общество 22.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 15:29
Общество 22.10.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 14:42
Общество 22.10.2025 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2025 14:12
Общество 22.10.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 12:38
Общество 22.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 12:33
Общество 22.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
16:30
Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне СолнцаСмотреть фотографии
15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
 