В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейса





В ночь с 22 на 23 октября в Волгограде произошёл сбой в расписании аэропорта. На фоне очередной атаки ударных БПЛА по южным регионам, Росавиация ввела ограничения на работу воздушной гавани. На текущий момент запрет уже действует более шести часов, что привело к сбою в расписании вылета пассажирских самолётов.

Согласно электронному табло, задерживаются вылеты четырёх авиарейсов. С 23:20 22 октября на 17:00 23 октября отложен вылет рейса № FZ 962 в Дубай компании «Флайдубай». Одновременно с ним должны были вылететь из Волгограда рейс № EO 862 авиаперевозчика «Икар» и N4 862 компании Nordwind Airlines в Калининград, однако оба были отложены на 6:00.

С четырёхчасовой задержкой вылетит рейс № U6 1849 из Волгограда в Анталью компании Ural Airlines. Отправление также запланировано на 6:00.

Напомним, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён Росавиацией в 23:35 22 октября. Через несколько часов федеральное агентство также ограничило работу воздушных гаваней в Тамбове и Саратове. Согласно информации мониторинговых Telegram-каналов, на севере Волгоградской области отмечались группы БПЛА, пытающиеся транзитом пролететь в глубь страны.