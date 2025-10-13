Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в Ставрополе





В столице Ставропольского края прошел крупный турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек «Кубок Дружбы», в котором выступили представители 23 регионов России. Представители волгоградской школы этого вида спорт в общей сложности завоевали тринадцать наград в трех возрастных потоках.

Бронзовые медали завоевали Виктория Опойцева (12-13 лет), Арсений Колесников, Лев Костюнин, Иван Заикин (все – 14-15 лет), Александр Сафонов (16-17 лет).

Серебро выиграли Артём Рябчиня (12-13 лет), Иван Жилкин (14-15 лет), Степан Чижов и Елена Киреева (16-17 лет).

Четверым членам сборной Волгоградской области удалось выиграть этот турнир. Золотые медали завоевали: Захар Обухов, Ярослав Гришин (12-13 лет), Дмитрий Иванов (14-15 лет) и Никита Пухов (16-17 лет).

На снимке: Никита Пухов на высшей ступени пьедестала