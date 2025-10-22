В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегалов

Фигуранткой уголовного дела в Волгоградской области стала 55-летняя хозяйка дома в Ленинске, которая за деньги прописала у себя четырех иностранцев. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в отношении женщины, которая сама проживает в Дубовском районе, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что селить в своем жилище нелегалов она не собиралась, так как знала, что им нужна всего лишь регистрация, а жить они будут в другом месте.

По ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) хозяйке жилья грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива V102.RU





