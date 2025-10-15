



Гандболистки «Динамо-Синары» накануне 14 октября, в Краснодаре разошлись миром с местной «Кубанью» со счётом 25:25 в очередном туре женской Суперлиги.

Напомним, именно эти команды встречались между собой в серии за пятое место в прошлом сезоне. Тогда по итогам двухматчевого противостояния успех праздновал волгоградский клуб, который в итоге занял самую высокую позицию в чемпионате за последние восемь лет.

С того времени состав бело-голубых сильно изменился, а экс-игроки «Кубани» Мария Гафонова, Анастасия Фёдорова и Анжелика Лебедева в летний период перешли в «Динамо-Синару». Гафонова и Фёдорова сегодня вышли на площадку против своих бывших одноклубниц, тогда как Лебедева не смогла помочь динамовкам из-за травмы.

К отчётной встрече волгоградская команда подошла с четырьмя очками в активе и двумя победами, последняя из которых была добыта в матче с «Уфой-Алисой» 8 октября. А краснодарский коллектив заработал три очка - после трех поражений подряд кубанки выиграли у «Уфы-Алисы» и разошлись миром с подмосковной «Звездой».

Сегодняшнее противостояние началось с обмена голов - на точное попадание Евы Гакаме с семиметрового штрафного броска ответила София Чуракова. На исходе первой десятиминутки хозяйки оторвались на три мяча - 5:2. В середине тайма краснодарские гандболистки не смогли реализовать четыре семиметровых, два из которых парировала голкипер Мария Дувакина, а после двух остальных попыток мяч пролетел мимо и попал в каркас ворот.

В целом - капитан «Динамо-Синары» провела потрясающую первую половину, отразив 8 из 18-ти бросков. Вместе с уверенными действиями одного из своих лидеров на последнем рубеже бело-голубые постепенно добавили в атаке. Алина Загороднева сравняла, а в преддверии заключительного пятиминутного отрезка тайма Чуракова вывела гостей вперед с пенальти. Через несколько минут очередной сейв совершила Дувакина. В заключительной комбинации Чуракова установила результат первой половины - 13:12 в пользу «Динамо-Синары».

На старте второго тайма София продолжила голевую феерию - Чуракова дважды поразила пустые ворота соперниц, благодаря чему динамовки оторвались на «плюс три». В роли догоняющих находились уже желто-зеленые. Вдобавок к необходимости отыгрываться «Кубань» по ходу встречи потеряла Анастасию Серадскую за удар по лицу Чураковой - судьи оценили это нарушение правил на красную карточку.

Во втором тайме шла упорная борьба на площадке. Краснодарские спортсменки сравняли лишь за пять минут до конца - в контратаке отличилась Яна Савинова. Затем Чураковой удалось реализовать два семиметровых подряд, за счет чего бело-голубые получили преимущество «плюс два». К сожалению, удержать его подопечные Евгения Дмитриева не смогли.

Алина Морозова сократила отставание. После потери мяча в атаке Загороднева допустила ключевую ошибку - Алина сфолила и была за это наказана удалением. Следом наставник краснодарского клуба Денис Сайфулин взял тайм-аут, в котором подробно объяснил своим подопечным действия при решающей комбинации. И за считанные секунды до конца внесённые корректировки дали нужный эффект. Диана Казиханова вышла на выгодную позицию с правого края и в очной дуэли переиграла Дувакину, забросив тем самым спасительный мяч для «Кубани».

«Динамо-Синара» впервые в нынешнем сезоне поделило очки с соперником. Всего в активе волгоградского клуба теперь пять очков, а кубанки заработали четыре балла. В следующем матче 23 октября бело-голубые на «Динамо Арене» примут «Звезду». Начало игры в Волгограде в 18-30 ч. Иван Тюгаев

