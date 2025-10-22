Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВ





Волгоградец Илья Горнушкин стал участником шоу «Суперниндзя» и поборется за приз в 5 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе телеканала «СТС», всего в атлетических соревнованиях примут участие 175 человек из 20 стран. Представлять город-герой также предстоит Семену Базаеву и Маргарите Легеньковой.

— Я пришёл доказать себе, что смогу, хочется стать примером для сына. В своё время из-за проблем со здоровьем мне пришлось оставить бокс. После ухода из спорта набрал вес, но три года назад начал заниматься криатлоном — бегом в мороз и плаванием в ледяной воде. Это доказывает, что ограничения только в голове. Это вернуло меня в спорт и привело сюда, — признался 30-летний Илья Горнушкин.

Волгоградских атлетов ждут непроходимые препятствия шоу «противоход», в котором им предстоит пройти отборочную полосу, а в финале трассы преодолеть три секции бассейна. Трасса для спортсменов была подготовлена в Минеральных Водах, куда прибыли все спортсмены.

В качестве поощрительного приза всем прошедшим трассу подарят по 50 тысяч рублей, а за выход в финал - 100 тысяч. Среди героев нового сезона спортсмены из 76 городов России, а также из США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, ОАЭ, Индии, Колумбии, Коста-Рики, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана и других стран.

Фото: СТС