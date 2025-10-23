Происшествия

Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машину

23.10.2025 10:56
Авария с участием пожарной машины произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобили не могли разъехаться на двухполосной дороге «Подъезд от автодороги Р-22 «Каспий» к р.п. Светлый Яр».

Пожарный «ЗИЛ-4331» и «ВАЗ-2115» столкнулись утром на нулевом километре автодороги. В результате пострадал водитель легковушки. Его забрали врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
 