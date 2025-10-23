Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машину

Авария с участием пожарной машины произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобили не могли разъехаться на двухполосной дороге «Подъезд от автодороги Р-22 «Каспий» к р.п. Светлый Яр».

Пожарный «ЗИЛ-4331» и «ВАЗ-2115» столкнулись утром на нулевом километре автодороги. В результате пострадал водитель легковушки. Его забрали врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





