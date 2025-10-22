Расследования

В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должника

22.10.2025
Акции ЗАО «Югспецстрой», которое проходит процедуру банкротства и не может погасить долги по зарплате 61 работнику, пытались вывести из конкурсной массы. Об этом, как передает V102.RU, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Подозрительные операции выявили сотрудники прокуратуры Красноармейского района Волгограда.

- Установлено, что при наличии задолженности по заработной плате перед 61 работником находящегося на стадии банкротства ЗАО «Югспецстрой» решением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 07 февраля 2025 года снят арест в виде запрета регистратору филиал АО «Драга» осуществлять регистрационные действия в отношении 20 обыкновенных акций ЗАО «Югресурс» стоимостью более 52 млн рублей. Поскольку акции входят в состав конкурсной массы, их отчуждение, при отсутствии непогашенной задолженности по заработной плате, могло повлечь нарушение трудовых прав граждан, - сообщили в надзорном ведомстве.

Решение суда было оспорено и отменено, что, как поясняют в прокуратуре, фактически предотвратило незаконное выбытие активов организации-должника. Не согласившись с определением суда апелляционной инстанции истец - кредитор ЗАО «Югспецстрой», оспорил его в кассационном порядке. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил это решение без изменений.


00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
16:30
Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне СолнцаСмотреть фотографии
15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
12:38
На ярмарке под Волгоградом торговали подозрительным мясом и яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Пенсионерка сгорела заживо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В ЦПКиО Волгограда «лысеет» колесо обозрения: рабочие снимают кабинкиСмотреть фотографии
12:21
«Шикарно получается»: губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновление окружной больницы в ЛНРСмотреть фотографии
11:48
Особый противопожарный режим отменен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 