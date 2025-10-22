Акции ЗАО «Югспецстрой», которое проходит процедуру банкротства и не может погасить долги по зарплате 61 работнику, пытались вывести из конкурсной массы. Об этом, как передает V102.RU, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Подозрительные операции выявили сотрудники прокуратуры Красноармейского района Волгограда.

- Установлено, что при наличии задолженности по заработной плате перед 61 работником находящегося на стадии банкротства ЗАО «Югспецстрой» решением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 07 февраля 2025 года снят арест в виде запрета регистратору филиал АО «Драга» осуществлять регистрационные действия в отношении 20 обыкновенных акций ЗАО «Югресурс» стоимостью более 52 млн рублей. Поскольку акции входят в состав конкурсной массы, их отчуждение, при отсутствии непогашенной задолженности по заработной плате, могло повлечь нарушение трудовых прав граждан, - сообщили в надзорном ведомстве.

Решение суда было оспорено и отменено, что, как поясняют в прокуратуре, фактически предотвратило незаконное выбытие активов организации-должника. Не согласившись с определением суда апелляционной инстанции истец - кредитор ЗАО «Югспецстрой», оспорил его в кассационном порядке. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил это решение без изменений.





