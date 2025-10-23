Федеральные новости

В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%

Федеральные новости 23.10.2025 06:45
0
23.10.2025 06:45


Годовая инфляция к 20 октября увеличилась с 8,16% до 8,19%. Такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Росстате. 

С 14 по 20 октября рост цен ускорился с 0,21% до 0,22%. С начала месяца цены выросли на 0,63%, а с начала года - на 4,95%. 

Специалисты подчеркивают, что замедлился рост цен на автомобильный бензин: за неделю он подорожал на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей - 0,8%. Стоимость же дизельного топлива поднялась на 0,4%. 

Цены на овощи и фрукты выросли на 1,9%, тогда как неделей ранее их увеличение составило 1,6%. Особенно подорожали помидоры (6,2%), огурцы (3,4%) и картофель на (2,4%). 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
22.10.2025 18:06
Федеральные новости 22.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 16:30
Федеральные новости 22.10.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 21:15
Федеральные новости 21.10.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 10:45
Федеральные новости 21.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 09:30
Федеральные новости 21.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:59
Федеральные новости 21.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:40
Федеральные новости 21.10.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 10:33
Федеральные новости 20.10.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 08:28
Федеральные новости 20.10.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2025 17:49
Федеральные новости 19.10.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2025 09:33
Федеральные новости 19.10.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 17:12
Федеральные новости 17.10.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 09:27
Федеральные новости 17.10.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 05:56
Федеральные новости 17.10.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2025 19:46
Федеральные новости 16.10.2025 19:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
16:30
Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне СолнцаСмотреть фотографии
15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
 