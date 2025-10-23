В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%





Годовая инфляция к 20 октября увеличилась с 8,16% до 8,19%. Такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Росстате.

С 14 по 20 октября рост цен ускорился с 0,21% до 0,22%. С начала месяца цены выросли на 0,63%, а с начала года - на 4,95%.

Специалисты подчеркивают, что замедлился рост цен на автомобильный бензин: за неделю он подорожал на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей - 0,8%. Стоимость же дизельного топлива поднялась на 0,4%.

Цены на овощи и фрукты выросли на 1,9%, тогда как неделей ранее их увеличение составило 1,6%. Особенно подорожали помидоры (6,2%), огурцы (3,4%) и картофель на (2,4%).