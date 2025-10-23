Экономика

Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%

23.10.2025 06:03
0
23.10.2025 06:03


В Волгограде за неделю цены в продуктовых магазинах продемонстрировали впечатляющие темпы роста. Особенно удивляет скорость, с которой меняются ценники на овощи. Вновь на прошедшей неделе рекордное подорожание зафиксировано на полках с помидорами. 

По данным Волгоградстата, средняя цена килограмма помидоров выросла за семь дней в Волгограде на 11,5% – до 163 рублей и 32 копеек. У многих покупателей наверняка складывается впечатление, что цены растут быстрее, чем успевают созревать помидоры, судя по их качеству.   

Заметно прибавила не в весе, а в цене и свекла в Волгограде – +3,8%. Килограмм огурцов подорожал на 3,1%. Продолжают дорожать в плодородной Волгоградской области и яблоки – плюс 2,7% за неделю. Картофель и морковь, хотя и отстают в этой гонке, но тоже не сбавляют темпа – +2% и +1,4%, соответственно.   

В отделах с мясной продукцией изменились цены не в пользу кошельков покупателей на баранину – килограмм мякоти подорожал на 4,3%. Недешевая и без того говядина стала дороже еще на 0,3%.

