



В Волгограде за неделю цены в продуктовых магазинах продемонстрировали впечатляющие темпы роста. Особенно удивляет скорость, с которой меняются ценники на овощи. Вновь на прошедшей неделе рекордное подорожание зафиксировано на полках с помидорами.

По данным Волгоградстата, средняя цена килограмма помидоров выросла за семь дней в Волгограде на 11,5% – до 163 рублей и 32 копеек. У многих покупателей наверняка складывается впечатление, что цены растут быстрее, чем успевают созревать помидоры, судя по их качеству.

Заметно прибавила не в весе, а в цене и свекла в Волгограде – +3,8%. Килограмм огурцов подорожал на 3,1%. Продолжают дорожать в плодородной Волгоградской области и яблоки – плюс 2,7% за неделю. Картофель и морковь, хотя и отстают в этой гонке, но тоже не сбавляют темпа – +2% и +1,4%, соответственно.

В отделах с мясной продукцией изменились цены не в пользу кошельков покупателей на баранину – килограмм мякоти подорожал на 4,3%. Недешевая и без того говядина стала дороже еще на 0,3%.