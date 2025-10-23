В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайников

Правоохранительные органы в Волгоградской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в сбыте наркотиков на территории Камышина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, несовершеннолетний пытался заложить в тайники свертки с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению экспертов, является наркотическим средством эфедрон (меткатинон).

Следственным отделом по городу Камышин СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое в составе организованной группы, в крупном размере).

Установлено, что подросток в начале октября текущего года вступил в переписку с неустановленным лицом, выполнявшим роль куратора интернет-магазина, распространяющего наркотики. Несовершеннолетний согласился за деньги стать так называемым «закладчиком». Ему поставили задачу извлечь из тайника оптовую партию наркотика, расфасованную в 50 свертков, разложить их по тайникам и скинуть их координаты своим кураторам.

Подросток взял в себе в помощники несовершеннолетнего знакомого. Вместе они поехали за наркотиками в Волгоград, а потом вернулись с ними в Камышин. С целью оборудовать тайники они направились на открытый участок местности, но при виде полицейских скрылись, спрятав свертки с наркотиком. В общей сложности в них находилось не менее 72,9 грамма наркотического вещества.

В ходе последующего осмотра местности сотрудниками МВД обнаружены и изъяты 30 свёртков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством.

В СК отмечают, что участие несовершеннолетних в распространении наркотических средств через мессенджеры и анонимные интернет-каналы становится одним из самых опасных и распространённых видов вовлечения в преступную деятельность. За подобные действия законом предусмотрена реальная уголовная ответственность, включая лишение свободы на длительный срок.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





