Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды 

Сегодня, 8 августа, Имран Азнауров перешел в «Ротор» из «Ростова» на правах аренды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
20-летний футболист, выступающий на позиции левого вингера, начинал заниматься в школе нальчикского «Спартака», а затем перешел в московский ЦСКА. В составе красно-синих Имран провел 45 матчей в ЮФЛ, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач. В летнее межсезонье в 2022 году Азнауров подписал контракт с «Ростовом».
В клубе с берегов Дона очередной новобранец сине-голубых, который будет выступать за волгоградцев под 73-м номером, в Молодежной футбольной лиге и Второй лиге дивизионе Б суммарно провел 61 встречу и отметился 22 мячами и четырьмя голевыми пасами. В марте 2024 года Имран дебютировал за «Ростов» в элитном дивизионе. Всего в РПЛ в составе ростовчан сыграл в девяти матчах и сделал одну результативную передачу. Также провел восемь игр в Кубке России за желто-синих.
В общей сложности Имран по ходу карьеры сыграл в 123 матчах, забил 29 голов и выполнил 14 результативных передач.
Фото: СК «Ротор» /vk.com