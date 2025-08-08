Спорт

Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды 

08.08.2025 13:00
08.08.2025 13:00


Сегодня, 8 августа, Имран Азнауров перешел в «Ротор» из «Ростова» на правах аренды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

20-летний футболист, выступающий на позиции левого вингера, начинал заниматься в школе нальчикского «Спартака», а затем перешел в московский ЦСКА. В составе красно-синих Имран провел 45 матчей в ЮФЛ, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач. В летнее межсезонье в 2022 году Азнауров подписал контракт с «Ростовом».

В клубе с берегов Дона очередной новобранец сине-голубых, который будет выступать за волгоградцев под 73-м номером, в Молодежной футбольной лиге и Второй лиге дивизионе Б суммарно провел 61 встречу и отметился 22 мячами и четырьмя голевыми пасами. В марте 2024 года Имран дебютировал за «Ростов» в элитном дивизионе. Всего в РПЛ в составе ростовчан сыграл в девяти матчах и сделал одну результативную передачу. Также провел восемь игр в Кубке России за желто-синих. 

В общей сложности Имран по ходу карьеры сыграл в 123 матчах, забил 29 голов и выполнил 14 результативных передач.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

