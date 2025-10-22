



В Сочи с 16 по 21 октября прошёл первый этап Первенства России по баскетболу среди команд ЮФО и СКФО возрастной категории до 14 лет. Волгоградская команда академии «Титаны», которая на соревнованиях в Краснодарском крае представляла СШОР №2, заняла четвёртое место и прошла в полуфинал турнира.

Участников состязаний поделили на две группы А и Б по пять команд в каждой. Отметим, для «Титанов» это было дебютное выступление на уровне первенства страны.

Подопечные старшего тренера «Титанов» Сергея Рыбалкина в стартовом матче турнира в дополнительное время обыграли соперников из анапской «Жары» - 44:41 (11:10, 10:14, 12:8, 4:5, 7:4). Затем юные волгоградские спортсмены разгромили оппонентов из Ставрополя - 61:14 (11:3, 21:0, 18:7, 11:4). В третьей встрече «Титаны» продолжили победную серию, одолев соперников из Краснодара - 45:35 (8:5, 13:9, 10:7, 14:14). Однако в четвёртой игре волгоградская команда в упорной борьбе уступила СШОР № 5 из Ростова-на-Дону - 42:43 (12:7, 11:12, 6:10, 13:14).





«Титаны» с семью заработанными очками заняли второе место на групповой стадии и тем самым получили возможность сразиться за третью позицию по итогам первого этапа с еще одной командой из Ростова-на-Дону, выступавшей в другой группе — СШОР №7. И снова «Титаны» уступили дончанам - 44:55 (9:9, 9:18, 15:8, 11:20).

Тем не менее, благодаря итоговой четвёртой позиции «Титаны» вышли в полуфинал первенства России, который пройдёт в январе 2026 года.

Лучшим игроком «Титанов» по результатам первого этапа стал капитан команды Николай Бандурин. Лучший разыгрывающий соревнований - Егор Цысь («Титаны»).





Сергей Рыбалкин в интервью сайту V102.RU подвел итоги выступления своей команды.

- К сожалению, медали мы не взяли. Есть на то свои причины. В игре с СШОР № 5 не реализовали несколько ключевых моментов плюс лидеры проявили себя не на должном уровне. На матч за третье место на следующий день после поражения сил не хватило. Но задачу-минимум мы решили - прошли в полуфинал. Задача-максимум в Сочи была — занять место не ниже второго. Наши соперники усилились перед турниром, а мы полностью своей сформированной командой выступали. Но не унываем. Отдохнём и начнём готовиться к следующему раунду, который будет иметь очень большое значение. Нам нужно укрепляться высокими игроками. К полуфиналу планируем найти усиление из команд, которые не попали в следующий раунд первенства. Сейчас ищем достойных кандидатов среди потенциальных новичков, - отметил специалист.