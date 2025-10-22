Спорт

Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства России

Спорт 22.10.2025 21:15
0
22.10.2025 21:15


В Сочи с 16 по 21 октября прошёл первый этап Первенства России по баскетболу среди команд ЮФО и СКФО возрастной категории до 14 лет. Волгоградская команда академии «Титаны», которая на соревнованиях в Краснодарском крае представляла СШОР №2, заняла четвёртое место и прошла в полуфинал турнира.

Участников состязаний поделили  на две группы А и Б по пять команд в каждой. Отметим, для «Титанов» это было дебютное выступление на уровне первенства страны.

Подопечные старшего тренера «Титанов» Сергея Рыбалкина в стартовом матче турнира в дополнительное время обыграли соперников из анапской «Жары» - 44:41 (11:10, 10:14, 12:8, 4:5, 7:4). Затем юные волгоградские спортсмены разгромили оппонентов из Ставрополя - 61:14  (11:3, 21:0, 18:7, 11:4). В третьей встрече «Титаны» продолжили победную серию, одолев соперников из Краснодара - 45:35 (8:5, 13:9, 10:7, 14:14). Однако в  четвёртой игре волгоградская команда в упорной борьбе уступила СШОР № 5 из Ростова-на-Дону - 42:43 (12:7, 11:12, 6:10, 13:14).


«Титаны» с семью заработанными очками заняли второе место на групповой стадии и тем самым получили возможность сразиться за третью позицию по итогам  первого этапа с еще одной командой из Ростова-на-Дону, выступавшей в другой группе — СШОР №7. И снова «Титаны» уступили дончанам - 44:55 (9:9, 9:18, 15:8, 11:20).

Тем не менее, благодаря итоговой четвёртой позиции «Титаны» вышли в полуфинал первенства России, который пройдёт в январе 2026 года. 

Лучшим игроком «Титанов» по результатам первого этапа стал капитан команды Николай Бандурин. Лучший разыгрывающий соревнований - Егор Цысь («Титаны»). 


Сергей Рыбалкин в интервью сайту V102.RU подвел итоги выступления своей команды.

- К сожалению, медали мы не взяли. Есть на то свои причины. В игре с СШОР № 5 не реализовали несколько ключевых моментов плюс лидеры проявили себя не на должном уровне. На матч за третье место на следующий день после поражения сил не хватило. Но задачу-минимум мы решили - прошли в полуфинал. Задача-максимум в Сочи была — занять место не ниже второго. Наши соперники усилились перед турниром, а мы полностью своей сформированной командой выступали. Но не унываем. Отдохнём и начнём готовиться к следующему раунду, который будет иметь очень большое значение. Нам нужно укрепляться высокими  игроками. К полуфиналу планируем найти усиление из команд, которые не попали в следующий раунд первенства. Сейчас ищем достойных кандидатов среди потенциальных новичков, - отметил специалист.  

Фото: Волгоградская академия баскетбола «Титаны» / t.me 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.10.2025 22:36
Спорт 20.10.2025 22:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2025 19:40
Спорт 20.10.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2025 21:10
Спорт 19.10.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2025 15:50
Спорт 19.10.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2025 22:17
Спорт 18.10.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2025 20:38
Спорт 18.10.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 21:16
Спорт 17.10.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2025 07:29
Спорт 17.10.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 20:00
Спорт 15.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2025 06:30
Спорт 15.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2025 14:02
Спорт 14.10.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 21:05
Спорт 13.10.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 19:17
Спорт 13.10.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 10:48
Спорт 13.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2025 06:46
Спорт 13.10.2025 06:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
16:30
Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне СолнцаСмотреть фотографии
15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
12:38
На ярмарке под Волгоградом торговали подозрительным мясом и яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Пенсионерка сгорела заживо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В ЦПКиО Волгограда «лысеет» колесо обозрения: рабочие снимают кабинкиСмотреть фотографии
12:21
«Шикарно получается»: губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновление окружной больницы в ЛНРСмотреть фотографии
11:48
Особый противопожарный режим отменен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 