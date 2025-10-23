Транспорт

В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублей

Транспорт 23.10.2025 07:21
0
23.10.2025 07:21


Власти Волгограда продолжают перепоручать сторонним организациям функции, ранее выполняемые муниципальными предприятиями. На этот раз частникам решено доверить обследование городской дорожно-транспортной сети. Соответствующий аукцион был объявлен 22 октября.

Коммерсантам предстоит обследовать 531 улицу общей протяжённостью 661,8 километра. Работы должны быть произведены с помощью передвижных лабораторий. По итогу специалистам необходимо составить заключение на каждую улицу, где будут указаны все дефекты асфальтового полотна.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 2,5 млн рублей. Поиск ям на дорогах Волгограда должен завершиться не позднее 31 декабря 2025 года.

Лента новостей

10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
 