В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублей





Власти Волгограда продолжают перепоручать сторонним организациям функции, ранее выполняемые муниципальными предприятиями. На этот раз частникам решено доверить обследование городской дорожно-транспортной сети. Соответствующий аукцион был объявлен 22 октября.

Коммерсантам предстоит обследовать 531 улицу общей протяжённостью 661,8 километра. Работы должны быть произведены с помощью передвижных лабораторий. По итогу специалистам необходимо составить заключение на каждую улицу, где будут указаны все дефекты асфальтового полотна.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 2,5 млн рублей. Поиск ям на дорогах Волгограда должен завершиться не позднее 31 декабря 2025 года.