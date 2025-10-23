В Волгоградской области отменена беспилотная опасность





Утром 23 октября жители Волгоградской области получили уведомления об отмене угрозы атаки БПЛА. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылать сообщения около 7:30.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.

Примечательно, что, по данным мониторинговых Telegram-каналов, «отбой» по беспилотной угрозе был объявлен в регионе ещё в 5:37, однако оповещения пришли жителям области с солидной задержкой.

Отметим, режим опасности атаки БПЛА был введён в регионе в 2:18 23 октября.