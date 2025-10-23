Расследования

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность

Утром 23 октября жители Волгоградской области получили уведомления об отмене угрозы атаки БПЛА. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылать сообщения около 7:30.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.

Примечательно, что, по данным мониторинговых Telegram-каналов, «отбой» по беспилотной угрозе был объявлен в регионе ещё в 5:37, однако оповещения пришли жителям области с солидной задержкой.

Отметим, режим опасности атаки БПЛА был введён в регионе в 2:18 23 октября.

10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
 